¿Estaba con la princesa Eugenia? Sarah Ferguson volvería a Reino Unido luego de unas “vacaciones” en EAU

Luego de semanas de permanecer en modo discreto e incógnito, la exduquesa de York habría dado señales de su paradero así como su posible regreso con los Windsor.

Febrero 11, 2026 • 
Lily Carmona
La ex duquesa sigue generando debate luego de haber sido vista en Catar.

Una vez más, Sarah Ferguson vuelve a ocupar los principales titulares alrededor del mundo, pues luego de permanecer semanas con un perfil bajo en medio de toda la polémica en la que se encuentra tras haber sido vinculada una vez más al caso del criminal Jeffrey Epstein. La ex duquesa no había tenido ninguna aparición pública luego de que se revelaran escandalosas conversaciones que habría mantenido con el empresario y desataron indignación mundial. Sin embargo, diversos medios británicos apuntan a que Fergie habría sido vista en los Emiratos Árabes Unidos, destino en el que recientemente también se vio a la princesa Eugenia, sino que también estaría preparando su regreso a suelo británico.

¿Dónde había estado Sarah Ferguson todo este tiempo?

De acuerdo con información obtenida por “Daily Mail”, Sarah habría pasado un tiempo en los Alpes franceses luego de que la polémica estallara y antes de dirigirse a los Emiratos Árabes Unidos.

Según informa el medio, estas visitas turísticas habrían respondido a la necesidad de buscar un “refugio” ante el aumento de la presión mediática a la que estaba siendo sometida tras la publicación de nuevos documentos relacionados con Epstein y que fueron revelados a principio de la semana por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Sarah Ferguson se reunió con la princesa Eugenia?

Luego de que el paradero de la exduquesa hubiera sido revelado, llamó particularmente el destino que Fergie habría elegido para alejarse temporalmente de la atención pública, y es que recientemente la princesa Eugenia viajó a Catar para asistir a una feria de arte como parte de su labor con la galería Hauser & Wirth.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson pierden otros dos títulos reales

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson siguen en medio de la polémica

Getty Images

Por esta razón fue que las especulaciones sobre una posible reunión entre Sarah y su hija, sin embargo, hasta el momento no se triene confirmación oficial sobre este hecho.

Aunque la princesa Eugenia también había permanecido con un bajo perfil, la modelo Caroline Daur compartió una foto en redes sociales donde se podía ver a la royal en la primera edición de Art Basel Qatar, sitio al que también acudieron celebridades como Angelina Jolie y David Beckham.

Los planes de Sarah Ferguson de regresar al Reino Unido

El mismo medio habría informado que Sarah estaría considerando regresar, reforzando su estrategia de comunicación, así como apostar por un nuevo equipo de relaciones públicas, pues su objetivo sería volver a Reino Unido para retomar proyectos profesionales.

Sin embargo, su contexto y realidad no son sencillos. La opinión pública, no solo en Londres, sino a nivel global, ha expuesto de una manera tan negativa su imagen que es muy probable que sea complicado para la exduquesa construir un nuevo perfil.

Por el momento, el Palacio de Buckingham ha apostado por mantener una estrategia prudente en la que, si bien ningún miembro ha dado una declaración pública específicamente orientada al escándalo, sí han dejado saber a través de portavoces o comunicados que la Corona está dispuesta a colaborar con las autoridades en caso de ser necesario.

Aunque aún no existe una confirmación oficial sobre el regreso de Sarah Ferguson a Reino Unido, ni tampoco si existió una reunión en Emiratos Árabes Unidos con la princesa Eugenia, su posible decisión abre un debate mundial en torno a su imagen, así como sobre su futuro. ¿Qué sucederá con la exduquesa?

Lily Carmona
