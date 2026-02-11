Anne Hathaway apuesta por el tinte de pelo rejuvenecedor que favorece a los 40

Anne Hathaway volvió a convertirse en nuestro referente de belleza durante su reciente aparición en el Fashion Show de Ralph Lauren durante New York Fashion Week el pasado 10 de febrero.

Fiel a su clásica melena castaña, que ya se ha convertido en parte de su marca personal, la actriz apostó por llevarla con un cambio sutil y discreto, pero que no pasó desapercibido por resultar altamente favorecedor. Anne apostó por agregar un degradado con reflejos caoba de medios a puntas. Con esta nueva coloración, Anne dejó claro que el tinte de pelo rejuvenecedor que favorece a los 40 lo encontramos en la gama de los castaños.

Caoba: el tinte de pelo rejuvenecedor

La mezcla equilibrada entre ligeros matices rojos y marrones convierte a este tinte de pelo en una de las mejores opciones para apostar por un look rejuvenecedor de todas las opciones de castaño que podemos encontrar en el mercado. A diferencia de los tintes rojos con acabado intenso o los cobrizos vibrantes, el caoba es un color capaz de aportar calidez sin generar endurecimiento sobre las facciones, algo vital cuando estamos buscando apostar por un color de pelo que nos favorezca.

Un plus que agregó Anne Hathaway a su look fue el efecto de degradado, pues lejos de verse descuidado o con un corte entre la raíz y el tinte, este efecto logró una transición natural con el que el pelo lució con mayor movimiento y dimensión, sin mencionar la gran capacidad de iluminación que los reflejos rojizos del tinte generaron sobre la apariencia de la actriz.

Anne Hathaway en el fashion show de Ralph Lauren Dimitrios Kambouris/Getty Images

Tres tintes castaños que también rejuvenecen

Si el look de Anne te inspiró para recrearlo, pero estás buscando explorar otras variantes porque no eres fanática de los destellos rojos, existen opciones igualmente favorecedoras que pueden adaptarse especialmente a mujeres maduras.

Castaño chocolate

Este es un color infalible al momento de buscar rejuvenecer nuestra imagen, pues es un tono que aporta profundidad y brillo a la melena, ayudando a que nuestro pelo proyecte una apariencia más saludable y densa, características que suelen acompañar las melenas jóvenes.

Castaño avellana

Este color resulta perfecto para aquellas que están buscando un efecto luminoso sobre el pelo sin llegar a decolorarlo. Sus matices cálidos son perfectos para ayudarnos a suavizar las facciones y al mismo tiempo adaptarse a diversas tonalidades de piel. El castaño avellana también es una de las bases favoritas para acompañar otras técnicas de color como las mechas balayage o las babylights.

Castaño caramelo

Si estás buscando un tono que te ayude a proyectar luz de forma natural mientras aporta frescura de forma inmediata sobre tu rostro, el caramelo se convertirá en tu mejor amigo, pues este tinte de pelo también es una gran alternativa para combinar con técnicas de degradado, pues no endurece las facciones.

¿Por qué Los Castaños favorecen después de los 40?

Conforme va pasando el tiempo, nuestro pelo y piel suelen perder luminosidad; por esta razón, los tonos cálidos son una gran alternativa para compensar estos cambios, debido a que ayudan a reflejar mejor la luz, generando una ilusión visual de vitalidad.

Los castaños cálidos también nos ayudan a suavizar los rasgos, sin mencionar que son colores que se han puesto en tendencia en los últimos años, pues apuestan por la naturalidad.

Anne Hathaway acaba de confirmar que los matices y el degradado son técnicas sumamente favorecedoras. Si estabas pensando en realizar un cambio a tu melena, recuerda apostar por este tinte de pelo rejuvenecedor que favorece a los 40, pues el caoba es el gran aliado para apostar por una imagen fresca y jovial, así como algunos otros tonos de castaño.