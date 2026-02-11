Justin Baldoni: lo que dijo su lenguaje corporal durante su enfrentamiento de conciliación con Blake Lively

La conferencia de conciliación entre Justin Baldoni y Blake Lively en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos se llevó a cabo este miércoles en Manhattan. Este primer “enfrentamiento” no solo representó un momento clave en la batalla legal que ambos sostienen por la cinta “It Ends With Us”, sino también por los sutiles mensajes que los actores enviaron.

A pesar de que esta reunión fue de carácter confidencial, la llegada de ambos al tribunal no pudo pasar desapercibida, pues el lenguaje corporal de las dos estrellas dio mucho de qué hablar.

Blake Lively y Justin Baldoni llegaron al tribunal

Desde las primeras horas del miércoles, diversos medios de comunicación aguardaban afuera del tribunal de Manhattan esperando la llegada de los protagonistas. Mientras que Blake Live le llamó la atención por haber llegado sola a la reunión, Justin apostó por atender el enfrentamiento acompañado de su esposa Emily Baldoni, algo que muchos interpretaron como una estrategia de respaldo en medio de una jornada que seguramente fue tensa.

Una de las cosas más comentadas a la llegada de ambos actores fue la similitud entre la paleta de colores que eligieron para hacer sus respectivas apariciones, pues los dos se dejaron ver con prendas en tonos verdes musgo, rosa y beige. ¿Habría sido estrategia o casualidad?

¿Qué decía el lenguaje verbal de Justin Baldoni?

De acuerdo a las diversas fotografías capturadas del momento, él, como director, apareció con un semblante sereno, incluso sonriente; sin embargo, de acuerdo con información de medios de comunicación presentes en el lugar, mencionaron que Justin sufrió un cambio visible en su semblante. Durante una breve aparición posterior a la hora del almuerzo, el actor apostaba por una expresión más seria, creando un contraste que no pasó desapercibido, pues testigos señalan que incluso el actor se habría acercado a los policías a preguntar dónde se encontraba su esposa.

¿Para qué se realizó esta conciliación?

De acuerdo con diversos expertos legales, citados por medios internacionales, esta reunión tuvo como objetivo principal llegar a un acuerdo que evite que ambos lleguen al juicio. Según estos mismos expertos, los magistrados suelen citar a los involucrados para que la situación se solucione a la brevedad, llegando a una conciliación en la que ambos estén de acuerdo con lo resultado.

De no lograrse el objetivo, el juicio sería inminente, aunque los expertos afirman que el nivel de éxito de estas reuniones es muy alto, así que ¿estaremos viendo el final de esta batalla legal?

La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively inició en diciembre de 2024 y ha sido uno de los casos más mediáticos de Hollywood. Mientras que el lenguaje corporal del actor lo mostró confiado hasta antes del mediodía, lo que haya sucedido después parece haber cambiado su dinámica. Aunque lo emitido en esta reunión no será utilizada en el juicio previsto para llevar se a cabo el próximo 18 de mayo, lo abordado durante este encuentro podría estar poniendo fin a este enfrentamiento.