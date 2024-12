Tras demanda de Blake Lively, Justin Baldoni se queda sin representante

En respuesta a la demanda legal presentada por Blake Lively, alegando acoso sexual por parte de Justin Baldoni, la agencia WME ha anunciado la terminación de su representación. Lo que podrìa vaticinar el inicio del fin de su carrera profesional.

Los cargos que enfrenta Justin Baldoni

Baldoni enfrenta una demanda por acoso sexual y difamación presentada por Lively. La actriz alega diez cargos relacionados con su conducta durante la producción de ‘It Ends With Us’, incluyendo comentarios inapropiados sobre su apariencia física y una campaña para desacreditarla.

La demanda detalla múltiples incidentes de conducta inapropiada por parte de director de Romper el Círculo, incluyendo la exhibición de material pornográfico en el set, conversaciones sexuales no solicitadas y comentarios sobre la apariencia física de Lively (quien acaba de dar a luz). Además, la actriz alega que Baldoni alteró el guión sin su consentimiento para incluir escenas sexuales y emprendió una campaña de difamación con el objetivo de dañar su reputación.

Durante la filmación de la pelìcula Romper el Círculo, los protagonistas tuvieron una relación tensa. Sony Pictures

Quién es Justin Bladoni

La trayectoria artística de Justin Baldoni ha evolucionado de manera notable, desde sus inicios como actor en series televisivas hasta su rol como director y productor. Su interpretación de Rafael Solano en la serie Jane the Virgin fue un punto de inflexión en su carrera, permitiéndole conectar con un amplio público.

Sin embargo, Baldoni no se ha limitado a la actuación. Con la fundación de Wayfarer Studios, ha dado un paso más allá, produciendo y dirigiendo películas que abordan temas profundos y conmovedores. Proyectos como Five Feet Apart y Clouds han demostrado su capacidad para contar historias que inspiran y conmueven al público. Además, su serie documental Mis Últimos Días ha sido elogiada por su sensibilidad y su enfoque en temas existenciales.

Más allá de su carrera como actor, Baldoni ha demostrado un profundo compromiso con la promoción de la masculinidad positiva y la igualdad de género. A través de su programa de entrevistas, ha iniciado importantes conversaciones sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan los hombres en la sociedad contemporánea. Además, su activismo a favor de los derechos de las mujeres y niñas lo ha posicionado como un referente en la lucha por la igualdad. El reconocimiento obtenido a través del premio Vital Voices es un testimonio de su incansable labor en favor de causas sociales.

Blake Lively ha acusado a su director y coprotagonista de “It Ends With Us”, Justin Baldoni, de acoso sexual Getty Images

La defensa del actor

El actor, productor y director ha negado rotundamente todas las alegaciones en su contra, argumentando que forman parte de una estrategia diseñada para dañar su reputación. Su abogado sugiere que Lively está utilizando estas acusaciones como una táctica para redirigir la atención hacia Baldoni y alejarla de los problemas de imagen que ha enfrentado.

“(Las) afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios”, escribió el abogado del actor, Bryan Freedman, citado por The New York Times.

Pero, la demanda de Blake no solo apunta a Justin, sino también a varios miembros del equipo de producción de ‘Romper el círculo', incluyendo a Heath, Steve Sarowitz, Wallace, Nathan y Jennifer Abel. Los cargos presentados ante el Departamento de Derechos Civiles de California abarcan desde acoso sexual hasta represalias, pintando un cuadro complejo de las presuntas acciones inapropiadas.

“Espero que mi acción legal ayude a revelar estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian la mala conducta y ayude a proteger a otros que puedan ser el blanco de estas acciones”, expresó la actriz en una declaración pública,

Tras el estreno de la película, que fue un éxito en taquilla, la imagen del actor no había sufrido graves daños. Inclusive, fue galardonado por su activismo en favor de la igualdad de género. Sin embargo, ahora, las graves acusaciones de Blake han tenido un impacto significativo en la carrera de Justin, lo que ha llevado a su agencia a cortar lazos con él.