“Soy más feliz que nunca": Dua Lipa se sincera sobre su vida amorosa

No todo en la vida de la intérprete de “Cold Heart# son escenarios y reflectores. Esta vez, se quitó la coraza y habló sin miedo de esas partes de su vida que jamás había contado.

August 19, 2025 • 
Karen Luna
Dua Lipa .png

Getty Images

Dua Lipa sigue demostrando que no solo es una de las artistas más influyentes de su generación, también una mujer que inspira por su autenticidad. En la nueva portada de Harper’s Bazaar, la cantante británica se abre como nunca antes: habla de su música, el amor y de lo que significa mostrarse vulnerable cuando se está en la cima del éxito.

De Future Nostalgia a Radical Optimism: la evolución de una estrella global

En 2020, Dua Lipa conquistó al mundo con Future Nostalgia, un álbum que se convirtió en fenómeno global y alcanzó el top ten en más de 30 países. De ahí nació “Levitating”, la canción que Billboard nombró como el tema número uno de una artista femenina en lo que va del siglo XXI.

Hoy, la intérprete se prepara para una nueva era con Radical Optimism, su esperado tercer disco. La gira de presentación recorrerá Norteamérica y culminará en la Ciudad de México los días 1, 2 y 5 de diciembre, donde miles de fans vivirán de cerca el magnetismo de la estrella del pop.

Más allá de los escenarios, Dua Lipa atraviesa un momento personal igual de luminoso. Tras meses de rumores, confirmó su compromiso con el actor Callum Turner a principios de este verano. En entrevista con Harper’s Bazaar confiesa: “Me encanta el amor. Es algo precioso”. Sus palabras reflejan su lado más íntimo, uno que no teme reconocer que el romance que también es una fuente de inspiración para su música.

Service95: el proyecto cultural que muestra otra faceta de Dua Lipa

Lejos de los reflectores, la artista dedica gran parte de su tiempo a Service95, una plataforma cultural que engloba boletines, un club de lectura, un podcast y un sitio web. ““ampliar mis horizontes y no limitarme siempre al punto de vista occidental, sino buscar todas las cosas interesantes que me inspiran”, afirma.

La portada de Harper’s Bazaar captura a Dua Lipa en un momento de plena madurez artística y personal. No solo celebra a la superestrella que llena estadios, sino también a la mujer que se atreve a ser honesta, vulnerable y creativa en todos los aspectos de su vida. ¡No te pierdas la edición impresa estará disponible a partir del 26 de agosto!

Dua Lipa
Karen Luna
Karen Luna
