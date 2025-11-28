Suscríbete
Belleza

Uñas navideñas metálicas: 6 diseños que elevarán tu look con un brillo elegante y sofisticado

Las uñas navideñas se renuevan con un toque metálico que aporta brillo elegante y sofisticado, ideal para elevar cualquier look festivo esta temporada.

Noviembre 28, 2025 • 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas navideñas metálicas para un look elegante y atemporal

Ideas de uñas navideñas metálicas para un look elegante y atemporal

Instagram/@_dreamynails1_

Las uñas metálicas se han consolidado como la tendencia predilecta del lujo silencioso que domina esta Navidad, y no sorprende que su estética pulida y sofisticada se traslade a los looks festivos de la temporada.

Los acabados metálicos se caracterizan por ser tonos atemporales que dan un toque de brillo y modernidad a tu look sin caer en los excesos, y en las uñas navideñas lucen espectaculares.

Te podría interesar: Uñas nochebuena: 6 diseños elegantes y glamurosos inspirados en la flor más icónica de la Navidad

Lo último:
Street Style - Berlin - July, 2024
Moda
El calzado comfy chic ideal para las +40 que se impone este verano 2025 (y combina con todo)
Julio 01, 2025
 · 
Natalia López Gómez
letizia portada.png
El gesto stylish de Letizia Ortiz que confirma la tendencia en cortes de pelo 2025
Julio 01, 2025
 · 
Natalia López Gómez

Ideas de uñas navideñas metálicas para un look elegante y atemporal

Ya sea que prefieras un acabado minimalista o un diseño más elaborado, estas opciones se adaptan a todos los estilos, solo necesitas un poco de creatividad para darles tu toque personal.

Azul con copos de nieve

Si buscas un diseño elegante y moderno, esta propuesta podría ser la ideal para ti, ya que se trata de un azul celeste con acabado metálico y pequeños copos de nieve que recuerdan a la caída de la nieve en invierno.

Esferas navideñas

Si quieres un look aún más festivo, este podría ser perfecto, pues sobre una base en tonos cálidos con efecto cat eye, puedes realizar esferas con detalles dorados y otros tonos con efecto cat eye para darle ese toque metálico que está de moda.

French festivo

Reinventa la clásica manicura francesa en blanco con un acabado glaseado y delicados acentos dorados para lograr un look festivo y, sobre todo, elegante, capaz de elevar cualquier estilo con un toque de glamour.

Copos de nieve metálicos

Otra propuesta súper festiva, es este diseño con una base blanca pero con acabado glaseado que aporta un sutil brillo, para crear contraste con los copos en color dorado metálico y dar esa sensación futurista y elegante.

Luces navideñas

Este diseño parte de una base plateada con efecto cat eye, creando un acabado metalizado que juega con los reflejos de la luz y potencia su brillo, especialmente con el diseño de las luces navideñas.

Regalos de Navidad

Esta propuesta suma varias tendencias, pues combina tonos rojos y verdes con un sutil acabado metálico que las hace brillar; sin embargo, sus detalles en tonos metálicos y aplicaciones en pedrería, crean una verdadera obra de arte metalizada.

Ya sea que prefieras lo clásico, lo minimalista o lo llamativo, estas propuestas serán tu mejor aliado para brillar con sofisticación en cada celebración.

uñas Lo último Entérate
Melisa Velázquez
Relacionado
¿Por qué el título de duque de York tiene un significado especial para la reina Isabel II?
Realeza
¿Por qué el título de “duque de York” ocupaba un lugar especial en el corazón de la reina Isabel?
Noviembre 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez
The Red Sea Film Foundation's "Women In Cinema" Gala In Cannes
Belleza
3 rubios dorados para morenas que toda mujer de 40 y 50 debe usar esta Navidad
Noviembre 28, 2025
 · 
Karen Luna
El vestido negro de Hugo Boss que hace brillar a la reina Letizia
Realeza
Con flecos y escote de rejilla, la reina Letizia se roba las miradas con su vestido más icónico de Hugo Boss
Noviembre 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El programa de televisión que más disfrutan Kate Middleton y el príncipe William con sus hijos
Realeza
Kate Middleton y el príncipe William revelan cuáles son los programas de televisión favoritos de George, Charlotte y Louise
Noviembre 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez