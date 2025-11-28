Kate Middleton y el príncipe William revelan cuáles son los programas de televisión favoritos de George, Charlotte y Louise

La vida familiar de Kate Middleton y el príncipe William junto a sus hijos se mantiene casi en absoluto hermetismo, pues la pareja procura resguardar su privacidad. Aun así, de vez en cuando comparten pequeños destellos de su rutina, y recientemente revelaron cuáles son sus gustos a la hora de ver televisión en casa.

Fue el príncipe William quien compartió algunos detalles sobre los programas de televisión que más disfrutan ver sus hijos George, Charlotte y Louis, asegurando que en algunas ocasiones se pelean por el control de la TV.

Te podría interesar: Los apodos con los que Kate Middleton y el príncipe William llaman cariñosamente a George, Charlotte y Louis

El programa de televisión que más disfrutan Kate Middleton y el príncipe William con sus hijos

Fue durante una conversación con Stephen Lambert, director ejecutivo de la Studio Lambert, donde el príncipe William habló de sus hábitos de entretenimiento frente a la pantalla.

De acuerdo con el propio Lambert, el príncipe William confesó que la familia es una gran fanática de Celebrity Traitors, uno de los programas de su estudio de televisión.

“El príncipe William dijo que él y su familia estaban deseando verlo”, reveló a través de Tatler. “Iba a ser un gran acontecimiento para ellos y probablemente para el país, según esperaba”.

“Le hablé de que nuestras celebridades han entrado en el juego con gran seriedad”, continuó Stephen.

El príncipe William y Kate Middleton viven en Windsor Archivo

¿Cuáles son los programas favoritos de George, Charlotte y Louis?

A pesar de que Celebrity Traitors se ha ganado la atención de toda la familia, George, Charlotte y Louis no siempre comparten los mismos gustos, pues en octubre de 2024, William contó que a menudo “se pelean por el control remoto”, antes de decidir qué quieren ver.

William también reveló que a George le encantaba ver a Sam el Bombero y a los Octonautas mientras crecía, mientras que a la Princesa Charlotte le encantaban los Clangers .

Hoy en día, su hijo mayor ha cambiado sus gustos, pues es un ávido aficionado de la serie de Amazon Prime, Clarkson’s Farm.

Durante la misma entrevista, compartió que le había preguntado a su hijo qué debería decirle si se encontraba con Kaleb Cooper, una de las estrellas del programa, a lo que George respondió: “Dile a Kaleb que cuide su lenguaje”.

Por otra parte, Kate y William también demostraron su amor por Dancing With The Star, e incluso felicitaron a su amigo Robert Irwin por ganar la competencia de baile, el pasado 26 de noviembre.

"¡Felicitaciones Robert y Witney!”, escribieron el Príncipe y la Princesa de Gales en la sección de comentarios de la publicación de Instagram de Irwin.

