Rumores señalan que Ryan Reynolds habría confrontado a Justin Baldoni frente a Taylor Swift y Hugh Jackman

El pasado diciembre de 2024, Blake Lively interpuso una demanda contra Justin Baldoni por acoso sexual y represealias en el set de ‘Romper el Círculo’, película protagonizada por ambos y que desencadenó la batalla legal que está en curso.

Baldoni ha negado en repetidas ocasiones de Lively e incluso interpuso una contrademanda por varios millones de dólares, la cual fue desestima; sin embargo, se han revelado nuevas pruebas en el caso, que involucran a Hugh Jackman y a Taylor Swift, quienes podría ser testigos en el juicio que se celebrará el próximo mes de marzo de 2026.

Ryan Reynolds confrontó a Justin Baldoni en presencia de Hugh Jackman y Taylor Swift

Se han revelado una serie de nuevos documentos en el proceso legal de Blake contra Justin, en los que se ha señalado a Hugh Jackman y Taylor Swift como testigos del enfrentamiento entre Reynolds y Baldoni.

Según el documento, el 25 de abril de 2023, Baldoni visitó el ático de Reynolds y Lively en Nueva York, donde Reynolds se desahogó con Baldoni sobre lo horrible que era que preguntara por el peso de una mujer.

Supuestamente, afirmaron que Baldoni estaba criticando a Blake por su peso, y Baldoni se sintió completamente avergonzado, se disculpó e incluso lloró. El resumen indicó que los famosos amigos de la pareja, Taylor Swift y Hugh Jackman, “también estaban presentes en el apartamento en el momento” de la reunión.

Taylor Swift y Hugh Jackman podrían ser testigos en el juicio de Blake Lively contra Justin Baldoni

Hugh Jackman apoyó a Lively asistiendo al estreno el 9 de agosto de 2024 de Romper el Círculo en la ciudad de Nueva York, posando con la actriz y Reynolds. Él y Lively también protagonizaron juntos la portada de la edición de septiembre de 2024 de Vogue .

Hugh Jackman en el estreno de Romper el Circulo junto a Blake Lively Eric Charbonneau/Getty Images for Sony Pictures

Por otra parte, el nombre de Swift ha surgido en otras partes de la batalla legal en curso , y los abogados de Baldoni intentaron citarla en mayo.

Sin embargo, el representante de la cantante la distanció de la película en ese momento, diciendo en un comunicado : “Taylor Swift nunca puso un pie en el set de esta película, no participó en ningún casting o decisiones creativas, no musicalizó la película, nunca vio una edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera vio Romper el Círculo hasta semanas después de su estreno público, y estaba viajando alrededor del mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia”.

¿Blake Lively quiso utilizar a Taylor Swift para la película?

Balke quiso involucrar a su amiga Taylor en el proyecto, supuestamente con la intención de darle mayor publicidad y conseguir que los millones de los fans de la cantante asistieron al cine a ver la película influenciados por ella; sin embargo, parece que todo salió mal e incluso la amistad entre la cantante y la actriz habría terminado.

“La conexión que tenía Taylor con esta película era permitir el uso de una canción, ‘My Tears Ricochet’”, agregó su representante, diciendo que el nombre de Swift estaba siendo utilizado “para atraer el interés del público creando clickbait sensacionalista en lugar de centrarse en los hechos del caso”.

La amistad de Taylor Swift y Blake Lively podría haber terminado Gotham/GC Images

TMZ informó anteriormente que durante una reunión entre Lively, Reynolds y Baldoni para discutir una escena reescrita, la actriz le dijo a Swift que se presentara en su penthouse sin conocer las circunstancias.

Según el medio, una fuente cercana a Swift dijo que la cantante creía que Lively “programó su encuentro” para cruzarse con Baldoni.

“Justin estaba a punto de irse después de la reunión de 2 horas cuando Taylor entró y ella lo conoció por primera y única vez”, afirmó la fuente a TMZ, quien informó que Swift expresó su entusiasmo por la película a Baldoni “porque era el jefe de su amiga”.

