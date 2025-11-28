Mercurio retrógrado: 5 signos del zodiaco que se verán beneficiados y no deben temer a la temporada

Aunque muchas personas relacionamos mercurio retrógrado con caos, comunicación confusa y contratiempos, este periodo también puede representar una oportunidad de introspección, claridad y renovación para ciertos signos.

Del 9 de noviembre hasta el próximo 29, estaremos bajo la influencia de su retrogradación. Y aunque este tránsito tiene fama de desordenar planes, complicar las cosas y ser un día completamente negativo, no todos los signos del zodiaco lo viven igual.

Hay quienes pueden aprovechar su energía para reflexionar, resolver situaciones pendientes y dar un nuevo giro a proyectos personales.

Estos son algunos de los signos que podrían salir beneficiados si saben cómo trabajar con la energía cósmica.

Sagitario: Reconectar con sueños y reajustar objetivos

Para Sagitario, esta retrogradación comienza en su propio signo, lo que lo invita a una introspección profunda sobre lo que realmente desea para el futuro, especialmente cuando vamos de cara hacia un nuevo año.

Puede ser también un momento ideal para revisar metas, reenfocar proyectos personales o profesionales, e incluso retomar ideas que ya teníamos olvidadas. La energía de este tránsito planetario favorece la claridad, es decir, nos invita a ser realmente honestas sobre lo que queremos y estamos haciendo para lograr nuestros objetivos, así como para poner orden en algo que sentíamos que no tenía pies ni cabeza.

Sagitario Vladayoung/Getty Images

Escorpio: transformación interior, verdad y liberación emocional

Mercurio se traslada a Escorpio a partir del 18 de noviembre y hasta el final de la temporada, que es el próximo 29, y durante este tiempo la intensidad emocional aumentará en las personas regidas por este signo.

Es por ello que es un buen momento para mirar hacia adentro, sanar heridas y dejar atrás lo que ya no vibra con nosotras.

Algunos proyectos creativos que tenías en mente pueden ganar claridad y definitivamente será la temporada de conversaciones importantes, pues tienen la posibilidad de convertirse en oportunidades que te lleven a cumplir tus metas.

Escorpio. Vladayoung/Getty Images

Capricornio: Reconexiones y oportunidades profesionales

Para ese tránsito planetario, Capricornio puede aprovechar la energía para reconectar con contactos, revisar alianzas o retomar propuestas pasadas. Ser sociable durante esta temporada te ayudará a generar los lazos correctos que abrirán las puertas de lo que tanto deseas.

Si estás en modo planificación, el periodo de Mercurio retrógrado te puede ayudar a reorganizar, replantear estrategias y darle una nueva estructura a tus planes de trabajo o crecimiento personal. ¡No desaproveches la energía!

Capricornio. Vladayoung/Getty Images

Géminis: reflexión creativa y reorganización de ideas

Al ser Géminis uno de los signos regidos por Mercurio, los efectos de la retrogradación se van a sentir con intensidad, pero no tengas miedo, no es algo negativo, todo lo contrario. Esta temporada te ayudará a aclarar pensamientos, reorganizar proyectos y darle un nuevo orden a tus ideas.

Puede ser un excelente momento para revisar mentalmente tus prioridades, reenfocar tu energía creativa o replantear comunicaciones importantes.

Géminis Vladayoung/Getty Images

Virgo: limpieza de pendientes y revisión de detalles olvidados

Este signo también está bajo la regencia de Mercurio y tiene la oportunidad perfecta para revisar pendientes, corregir errores y organizar todo lo que tenga desordenado (incluida tu habitación).

Es un buen momento para poner en orden papeles importantes, pulir proyectos y poner atención a planes de salud o estilo de vida. Recuerda que tu bienestar es lo primordial para que puedas alcanzar y disfrutar tus metas; esta temporada también te invita a dedicarte a lo que antes posponías por darle prioridad a situaciones que te drenaban de mucha energía.

Virgo Vladayoung/Getty Images

Mercurio retrógrado 2025 no tiene por qué ser sino un mínimo de caos absoluto; para los signos del zodiaco como Sagitario, Escorpio, Géminis, Virgo o Capricornio, esta temporada puede ser una puerta abierta para el cambio que tanto deseaban. Es importante aprovechar la energía, pues el 2026 nos aguarda con nuevas metas y sueños.

Para el resto de signos, tranquilas, tampoco nos irá mal; basta con empezar con la mejor actitud del día y transformar la incertidumbre en claridad.