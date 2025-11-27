Conoce las 9 tendencias de uñas que estarán dominando invierno 2025, ¡y le van bien a todas!

El invierno 2025 llega con una oleada de tendencias que combinan elegancia, brillo discreto y un toque de fantasía. El manicure de esta temporada apuesta por texturas, acabados luminosos y diseños que favorecen a todos los tonos y texturas de piel, estilos personales, forma y longitud de las uñas.

Desde la influencia de lujo silencioso hasta el regreso de clásicos, pero en una versión más profunda, estas nueve tendencias de uñas serán la inspiración perfecta para darle un refresh a tus uñas y acompañar tus looks navideños, invernales y de año nuevo.

Uñas cromadas

El efecto cromático continúa como uno de los favoritos, pero esta temporada se reinventa con acabados más suaves y tonos fríos. Estaremos viendo el color plata, titanio y champagne metálico como protagonistas; el objetivo de estas uñas es lograr un acabado refinado, elegante y con apariencia fina y cara.

Uñas ‘naked’

La tendencia minimalista sigue fuerte en el mundo de las uñas, así que una de las tendencias para este fin de año es apostar por las uñas que parecen naturales. Habrá quienes apuesten por brindarles un cuidado para no aplicar nada de producto o quienes recurran al uso de brillos o bases en tono nude translúcido para hacer que se vean sanas, frescas y limpias.

Uñas ‘sweater’

Las clásicas uñas suéter en relieve quedan atrás y dan paso a una versión más sofisticada. Si bien en el antiguo diseño de las uñas efecto suéter se buscaba recrear la textura de un suéter tejido con sus relieves, esta versión se enfoca más en el color, tratando de combinar tonos para lograr acercarse a la mezcla de estambres o tejidos característicos de esta prenda.

Uñas tortoise

El diseño carey ya venía tomando fuerza desde el otoño y llega a la temporada invernal como una de las apuestas para lucir uñas en tendencia. La típica textura en color ámbar de estas uñas busca intensificarse un poco, llegando a colores más oscuros como el chocolate o un ámbar más profundo, no tan amarillo, y el negro caramelo.

Uñas cat eye

El efecto que reinó todo el año se despide de él como uno de los diseños más fuertes y pedidos para el invierno. Como tal, no hay un color que defina o domine esta temporada; más bien es el acabado que deja sobre las uñas el que seguirá siendo el protagonista, apostando por lucirse sobre uñas largas con forma almendra o cortas en forma cuadrada.

Uñas ‘frame’

Las frame nails se caracterizan por llevar un contorno fino en el borde de las uñas, el cual va iluminando por un color oro en textura cromática. Este diseño estiliza visualmente los dedos, añade luminosidad y juega con la tendencia del efecto cromado que busca hacer que las manos se vean lujosas sin caer en exageraciones o extravagancias.

Este estilo estará acompañando cualquier diseño y color de uñas.

Uñas burdeos o burgundy

Un clásico del invierno que jamás pasa de moda seguirá dominando el mundo de las uñas. El burdeos se regresa más oscuro, intenso y brillante que nunca para ofrecernos alternativas elegantes, atemporales y que combinen con absolutamente todo.

Estas uñas rojas se estarán luciendo en uñas cortas con forma cuadrada, pero especialmente en uñas largas de forma almendra, pues su objetivo es lograr que las manos destaquen con refinamiento y elegancia.

Uñas con incrustaciones

Piedritas, gemas y pequeños cristales tomarán protagonismo en detalles sutiles y minimalistas. Esta tendencia no va a tratar de aplicar de forma exagerada estas decoraciones; sin embargo, sí se apega un poco al maximalismo para lograr unas uñas que destaquen y acompañen a aquellas que buscan algo creativo y diferente.

Este tipo de diseños son la compañía perfecta para Navidad y Año Nuevo por el brillo que aportan a las uñas; sin embargo, es muy probable que esta tendencia llegue incluso al 2026.

Uñas francesas con tonos fríos

El clásico francés se renueva una vez más y esta vez apuesta por sustituir la clásica punta blanca por una versión más invernal: tonos fríos. Azul hielo, lila, gris, plata o verde serán algunos de los colores que estaremos viendo en este manicure creativo. Este 2025 va a apostar por llevarse en la versión mix and match, la cual consiste en lucir cada dedo de un color distinto dentro de la misma paleta.

El invierno 2025 llega con propuestas que funcionan con elegancia, modernidad y versatilidad. Los efectos metalizados y la estética del minimalismo seguirán siendo parte de las tendencias de uñas de cara a fin de año.

Cada opción está pensada para ser altamente favorecedora y versátil para adaptarse a cualquier tipo de humanos. Ahora que conoces estas ideas, ¿estás lista para elegir tu próximo set de uñas?