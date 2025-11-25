Familia de Bruce Willis se prepara para su muerte y donarán su cerebro a la ciencia

Fue en el 2022 cuando Bruce Willis tomó la decisión de abandonar la actuación debido a problemas de salud, un año después, su familia confirmó que sufría de demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa.

Día a día, el actor va perdiendo habilidades cognitivas, por lo que requiere de cuidados especiales en todo momento, y en una nueva actualización sobre el estado de su salud, su esposa, Emma Hemming ha revelado que ya se prepara para su muerte, y considera donar su cerebro a la ciencia.

Familia de Bruce Willis se prepara para su muerte

En entrevista para el medio The WP Times, Emma Hemmings ha confesado que el estado de salud del actor de ‘Duro de Matar’ es cada vez más delicado, una situación que lleva a la familia a pensar constantemente en su partida.

Emma asegura que ya se prepara para la muerte de Bruce, no solo para darle la mejor atención a su esposo, sino también para proteger el estado emocional y económico de sus hijas, Mabel y Evelyn.

“No lo hace menos doloroso ni difícil de superar”, dice, “pero ahora mismo, estamos en terreno firme”.

¿Por qué Emma Hemming donará el cerebro de Bruce Willis cuando muera?

La esposa del actor, también confirmó que cuando el actor muera, su cerebro será donado a la ciencia para avanzar en la investigación sobre la demencia frontotemporal, una decisión que ha sido difícil, pero que considera que es lo mejor.

“Es un paso emocionalmente difícil, pero importante para la investigación”, asegura Hemming, pues asegura que podría ayudar a encontrar una cura a esta enfermedad degenerativa que no tiene tratamiento ni cura.

Para la familia, es una manera de transformar una experiencia dolorosa en una contribución concreta a la ciencia y a otras personas que, hoy o en el futuro, enfrenten un diagnóstico similar.

