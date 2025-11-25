Suscríbete
Estilo de vida

De estrellas a ángeles: ¿cuál es el mejor adorno para decorar la punta del árbol de Navidad?

El adorno que corona la punta del árbol de Navidad no solo completa la decoración, también aporta un significado especial y se mantiene como un símbolo perdurable de tradición.

Noviembre 25, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿Cuál es el mejor adorno para decorar la punta del árbol de Navidad?

¿Cuál es el mejor adorno para decorar la punta del árbol de Navidad?

Getty Images

La punta del árbol de Navidad es la culminación perfecta a la decoración navideña, usualmente se suele poner una enorme estrella llena de luz y color; sin embargo, con el paso de tiempo se han utilizado otros elementos decorativos como ángeles o lazos.

Y es que aunque puede parecer un adorno más, el elemento que va en la punta del árbol tiene un significado muy especial, que además agrega mucho estilo y personalidad a la decoración.

Te podría interesar: Árbol de Navidad al estilo británico: la tendencia que dará a tu hogar un toque digno de la realeza

También te gustará
7 tips de belleza para esta Navidad
Belleza
7 tips de belleza para esta Navidad
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades
Detalles en la mesa para la cena de Navidad
Especiales
Detalles en la mesa para la cena de Navidad
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades

¿Cuál es el mejor adorno para decorar la punta del árbol de Navidad?

La respuesta depende del mensaje que quieras transmitir y del estilo que quieras transmitir con tu árbol de Navidad, pues puedes elegir entre estilos clásicos y brillantes, o elementos más extravagantes y llenos de personalidad.

Estrella de Navidad

Históricamente las estrellas se relacionan con la estrella de Belén, que guió a los tres Reyes Magos al nacimiento del Niño Jesús, con el tiempo se le ha dado un significado de guía y fé en esta temporada navideña. También simboliza la alegría de las fiestas y la esperanza de un año mejor.

Ángel navideño

Estos adornos elaborados con tela, cerámica o papel, evocan protección, paz y espiritualidad. Cuando se colocan en la punta del árbol, aportan un toque cálido y nostálgico que recuerda las celebraciones familiares más tradicionales.

Lazo o moño

Es uno de los elementos más modernos, y el favorito de este año, pues se dice que da un toque contemporáneo y elegante al árbol de Navidad, dejando de lado otros elementos tradicionales como la estrella.

Otros elementos decorativos

En los últimos años se ha popularizado el uso de copos de nieve, y entre quienes buscan detalles más creativos y elaborados, realizan una especie de coronas con plantas y frutos secos que aportan elegancia y estilo a la decoración.

Te podría interesar: Árbol de Navidad: 5 decoraciones fuera de lo común que lucen elegantes y sofisticadas

Lo más importante al elegir el elemento decorativo de la punta de tu árbol de Navidad, es tu estilo decorativo y el mensaje que quieres transmitir con tu decoración navideña.

árbol de Navidad
Melisa Velázquez
Relacionado
anne hathaway jeans
Entretenimiento
Anne Hathaway sorprende al mostrar su faceta más auténtica
Noviembre 25, 2025
 · 
Karen Luna
Los 5 signos del zodiaco que serán afortunados en la temporada de Sagitario
Horóscopos
Temporada de Sagitario: Los 5 signos del zodiaco que tendrán más suerte antes de que termine el año
Noviembre 25, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Chiara Ferragni.jpg
Entretenimiento
¿Chiara Ferragni va a ir a prisión? Esto se sabe del caso legal de la modelo
Noviembre 25, 2025
 · 
Karen Luna
bruce-willis-y-emma-heming.png
Entretenimiento
Familia de Bruce Willis se prepara para su muerte y donarán su cerebro a la ciencia
Noviembre 25, 2025
 · 
Melisa Velázquez