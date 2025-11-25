De estrellas a ángeles: ¿cuál es el mejor adorno para decorar la punta del árbol de Navidad?

La punta del árbol de Navidad es la culminación perfecta a la decoración navideña, usualmente se suele poner una enorme estrella llena de luz y color; sin embargo, con el paso de tiempo se han utilizado otros elementos decorativos como ángeles o lazos.

Y es que aunque puede parecer un adorno más, el elemento que va en la punta del árbol tiene un significado muy especial, que además agrega mucho estilo y personalidad a la decoración.

¿Cuál es el mejor adorno para decorar la punta del árbol de Navidad?

La respuesta depende del mensaje que quieras transmitir y del estilo que quieras transmitir con tu árbol de Navidad, pues puedes elegir entre estilos clásicos y brillantes, o elementos más extravagantes y llenos de personalidad.

Estrella de Navidad

Históricamente las estrellas se relacionan con la estrella de Belén, que guió a los tres Reyes Magos al nacimiento del Niño Jesús, con el tiempo se le ha dado un significado de guía y fé en esta temporada navideña. También simboliza la alegría de las fiestas y la esperanza de un año mejor.

Ángel navideño

Estos adornos elaborados con tela, cerámica o papel, evocan protección, paz y espiritualidad. Cuando se colocan en la punta del árbol, aportan un toque cálido y nostálgico que recuerda las celebraciones familiares más tradicionales.

Lazo o moño

Es uno de los elementos más modernos, y el favorito de este año, pues se dice que da un toque contemporáneo y elegante al árbol de Navidad, dejando de lado otros elementos tradicionales como la estrella.

Otros elementos decorativos

En los últimos años se ha popularizado el uso de copos de nieve, y entre quienes buscan detalles más creativos y elaborados, realizan una especie de coronas con plantas y frutos secos que aportan elegancia y estilo a la decoración.

Lo más importante al elegir el elemento decorativo de la punta de tu árbol de Navidad, es tu estilo decorativo y el mensaje que quieres transmitir con tu decoración navideña.

