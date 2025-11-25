De estrellas a ángeles: ¿cuál es el mejor adorno para decorar la punta del árbol de Navidad?
El adorno que corona la punta del árbol de Navidad no solo completa la decoración, también aporta un significado especial y se mantiene como un símbolo perdurable de tradición.
La punta del árbol de Navidad es la culminación perfecta a la decoración navideña, usualmente se suele poner una enorme estrella llena de luz y color; sin embargo, con el paso de tiempo se han utilizado otros elementos decorativos como ángeles o lazos.
Y es que aunque puede parecer un adorno más, el elemento que va en la punta del árbol tiene un significado muy especial, que además agrega mucho estilo y personalidad a la decoración.
¿Cuál es el mejor adorno para decorar la punta del árbol de Navidad?
La respuesta depende del mensaje que quieras transmitir y del estilo que quieras transmitir con tu árbol de Navidad, pues puedes elegir entre estilos clásicos y brillantes, o elementos más extravagantes y llenos de personalidad.
Estrella de Navidad
Históricamente las estrellas se relacionan con la estrella de Belén, que guió a los tres Reyes Magos al nacimiento del Niño Jesús, con el tiempo se le ha dado un significado de guía y fé en esta temporada navideña. También simboliza la alegría de las fiestas y la esperanza de un año mejor.
Ángel navideño
Estos adornos elaborados con tela, cerámica o papel, evocan protección, paz y espiritualidad. Cuando se colocan en la punta del árbol, aportan un toque cálido y nostálgico que recuerda las celebraciones familiares más tradicionales.
Lazo o moño
Es uno de los elementos más modernos, y el favorito de este año, pues se dice que da un toque contemporáneo y elegante al árbol de Navidad, dejando de lado otros elementos tradicionales como la estrella.
Otros elementos decorativos
En los últimos años se ha popularizado el uso de copos de nieve, y entre quienes buscan detalles más creativos y elaborados, realizan una especie de coronas con plantas y frutos secos que aportan elegancia y estilo a la decoración.
Lo más importante al elegir el elemento decorativo de la punta de tu árbol de Navidad, es tu estilo decorativo y el mensaje que quieres transmitir con tu decoración navideña.