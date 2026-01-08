Suscríbete
Kylie Jenner luce nuevo corte de pelo que estará dominando el 2026 porque rejuvenece

La empresaria dejó boquiabiertos a todos sus seguidores por apostar por nuevo look con el que estará dictando las tendencias capilares este año.

Enero 08, 2026 • 
Lily Carmona
Kylie Jenner luce las uñas rosas estilo ‘bubble gum’, ideales para estilizar las manos y disimular manchas.png

Kylie Jenner alerta sobre una nueva tendencia: las uñas rosa chicle.

Getty Images

Kylie Jenner volvió a dejar claro por qué es un referente de tendencias, esta vez enfocándose en el campo de la belleza. La menor del clan Kardashian-Jenner compartió un video en su cuenta oficial de TikTok que no tardó en volverse viral, no solo por la actitud relajada que la empresaria muestra, sino también por el cambio del look que dejó ver frente a la cámara.
Con una frase tan sencilla, “me corté el pelo, no me hables”, Kylie confirmó que el corte mariposa estará dominando el 2026 por su efecto rejuvenecedor y versátil.

Kylie Jenner estrena nuevo corte de pelo

Este 8 de enero, cae le aprovechó para subir un video a su cuenta oficial de TikTok en el que la vemos sentada en el asiento de conductor de un auto luciendo una camiseta blanca de tirantes con una actitud relajada y un look muy natural.
Mientras sonríe para la cámara y hace el lip sync de la canción de fondo, la modelo presumió su nuevo corte de pelo moviendo su melena de un lado a otro, dejando ver su cambio sutil pero altamente favorecedor.

Y es que hace tan solo unos días, la veíamos acompañar a su novio Timothée Chalamet a la entrega de premios Critics Choice Awards 2026, donde el actor fue galardonado, agradeciendo el apoyo a Kylie, mientras ella deslumbraba con su larga melena con capas largas.

Kylie Jenner apuesta por el butterfly cut con face framing

El nuevo look de Kylie corresponde a un corte mariposa, el cual seguirá siendo tendencia durante 2026. Este estilo se caracteriza por llevar capas estratégicas distribuidas a lo largo del pelo para aportar volumen sin sacrificar la longitud.

@kyliejenner

got a fresh haircut don’t talk to meeeee

♬ original sound - xelyna1

La empresaria apostó por llevar la versión de capas largas, las cuales llegan a la altura del mentón para darle más movimiento a su melena y resaltar la textura ondulada de esta. Por supuesto que también acompañó el corte con un face framing, el cual consiste en integrar otras capas en la zona frontal con el objetivo de enmarcar el rostro para suavizar las facciones.

¿Por qué el corte mariposa será tendencia este año?

El atractivo principal de este corte de pelo radica en el volumen y textura que genera sobre la melena. Y es que, al conformarse por capas, no solo aporta movimiento, sino que hace que el pelo obtenga una apariencia estilizada, como si lo hubieras ondulado, planchado con puntas hacia dentro, o incluso si lo hubiera realizado un blowout, todo sin tener que recurrir al uso de herramientas de calor.
Este corte, además, es muy versátil, pues puede adaptarse a diferentes texturas naturales y longitudes, favoreciendo así a mujeres de cualquier edad y asegurando la frescura sobre el rostro de quien lo porta.

Con este corte de pelo, Kylie Jenner dejó clarísimo por qué es una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda y la belleza. Si bien es cierto que los expertos predecían que el corte bob y todos sus estilos estarían dominando el año, la empresaria nos acaba de regalar una lección de belleza con la que enfatizó que las capas, el movimiento y el corte mariposa serán lo que dominará el 2026.

Kylie Jenner corte de pelo
Lily Carmona
