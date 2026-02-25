El Palacio ha actualizado el estado de salud del rey Harald de Noruega: “Es grave”

La noche del pasado martes, la preocupación en torno a la salud de Harald de Noruega inundó los titulares internacionales. A pesar de que el Palacio había informado que el monarca se encontraba hospitalizado en Tenerife, donde se encontraba realizando un viaje privado, donde disfrutaba de sus tradicionales vacaciones de invierno, no se habían dado más detalles sobre su estado de salud hasta ahora.

La Casa Real Noruega ha confirmado nuevos detalles médicos que han generado cierta incertidumbre luego de que reportaran que el soberano se encontraba estable, pues el panorama hoy ha cambiado un poco.

¿Por qué hospitalizaron al rey Harald?

El monarca de 89 años fue ingresado al hospital luego de sufrir una infección que derivó en deshidratación; aunque esta combinación clínica puede ser bastante común en personas de edad avanzada, sí requiere de cierta vigilancia médica para evitar que evolucione o genere complicaciones.

Recordemos que en el primer momento en el que se informó de su hospitalización, los portavoces reales habían emitido con total tranquilidad que el rey se encontraba bien dentro de los parámetros. Un nuevo reporte indica que Harald permanece bajo observación médica y continuará hospitalizado por lo menos un par de días más mientras se evalúa la evolución de su salud.

¿El rey Harald se encuentra “grave”?

En el nuevo comunicado, el Palacio ha detallado que el estado general del rey es “bueno”, ya que este ha respondido de forma correcta al tratamiento que le han indicado; sin embargo, sí hacen hincapié en que la situación debe interpretarse con cierta prudencia, ya que la infección tuvo un origen sobre una lesión cutánea localizada en una de sus piernas.

Harald V de Noruega se reporta como estable. @detnorskekongehus

Aunque se ha reportado como estable, diversos medios noruegos han enfatizado que un proceso de infección principalmente en personas de edad avanzada puede considerarse “grave”.

“Cuando ingresan personas de casi 90 años por una infección, es grave. Es importante que tengamos un buen control de la salud del rey antes de que le den de alta, incluso si su estado es estable”, precisaron.

La reina Sonia acude a visitarlo en medio de la polémica

Diversos medios europeos reportaron que la reina Sonia ya se había hecho presente en el hospital y se encuentra hospedada en el Hotel Bahía del Duque. También se informó que el médico personal del monarca se trasladó desde Oslo hasta España para atender al soberano.

Por el momento, el príncipe Haakon se encuentra asumiendo de forma temporal funciones de Estado, en medio de un momento sumamente tenso para la casa real, pues recordemos que recientemente la princesa heredera Mette-Marit y su hijo mayor, Marius Borg, han protagonizado diversos titulares internacionales. La princesa, tras las recientes conversaciones liberadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se le puede ver manteniendo una relación cercana con el criminal Jeffrey Epstein; mientras que su primogénito, por ser acusado de 38 delitos graves.

A pesar de que la salud del rey Harald de Noruega se ha reportado como estable, esta seguirá siendo objeto de atención por parte de la prensa internacional, no solo por la preocupación genuina de su bienestar, sino también por lo que acontezca con los diversos escándalos que empañan la imagen de la casa real en días recientes.