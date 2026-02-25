Así fue la emotiva visita sorpresa de Meghan Markle y el príncipe Harry a Jordania

Meghan Markle y el príncipe Harry sorprendieron al realizar una visita inesperada a Jordania en un viaje que inició este 25 de febrero con motivo de cumplir con una agenda filantrópica y humanitaria. La noticia de su viaje fue confirmada a la medianoche, generando sorpresa tanto en la prensa británica como en la internacional, así también con los fanáticos de la realeza.

La visita es de carácter humanitario y se desarrolla en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), institución con la que la pareja mantiene un vínculo desde hace varios años.

El cálido recibimiento de los duques de Sussex a Jordania

A su llegada a Amán, los duques fueron recibidos por el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. En diversas imágenes obtenidas por la prensa, el doctor y los duques intercambiaron un saludo muy afectuoso entre abrazos y muestras visibles de cercanía.

Recordemos que ambos ya han colaborado de forma previa con el organismo, principalmente en iniciativas relacionadas con el acceso equitativo a la vacunación durante la pandemia de COVID-19.

La agenda de los duques en Jordania

En su primer compromiso oficial, Megan y Harry fueron parte de una mesa redonda organizada por la OMS, en un encuentro que reunió a líderes de la región, donantes y diversas organizaciones internacionales vinculadas a la asistencia humanitaria.

De acuerdo con reportes internacionales, la reunión se centró en abordar temas sanitarios, así como de apoyo a comunidades vulnerables, aunque también participaron en actividades vinculadas a organizaciones colaboradoras como World Central Kitchen y Questscope.

Según informa la BBC de Londres, el embajador del Reino Unido en Jordania, Philip Hall, también recibió a los duques externando su gratitud por realizar el viaje. “Agradecemos enormemente su visita, su apoyo y su reconocimiento a los esfuerzos que las Naciones Unidas, incluyendo, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno de Jordania y otros, están realizando aquí. Así que gracias por venir”, mencionó.

Hall también habló sobre el compromiso de mantener la paz en la región, destacando que, a pesar de ser una tarea complicada, se continúa trabajando en ello para lograrla. De acuerdo con informes de “People”, la familia real británica fue informada del viaje de los Sussex y se tiene previsto que la visita concluya el próximo jueves 26 de febrero.

El look de Meghan Markle: elegante sin esfuerzo

Además de la presencia de los duques en esta nación, algo que también llamó mucho la atención de su visita fue el atuendo que la duquesa eligió para arribar a Jordania.

Para nadie es un secreto que Meghan ha hecho del minimalismo estandarte de su imagen pública y esta actividad oficial dejó claro esto. Y es que Meghan apostó por un look con un conjunto sobrio en color blanco y tejido texturizado que reafirmó su sello de elegancia discreta.

Posteriormente, la duquesa cambió su look elegante a algo más cómodo y fresco, apostando por un pantalón de tiro alto y piernas anchas en color beige y una camisa de manga corta verde militar con la que desafió a su esposo en un round de penaltis.

La sorpresiva visita de Meghan Markle y el príncipe Harry a Jordania fue interpretada por muchos como una estrategia discreta en la que ambos buscan posicionar su imagen lejos de los protocolos reales y más como una pareja filantrópica. A pesar de que esta no respondió a la agenda real, ¿estará ayudando a mejorar la imagen de la corona británica que pasa por un mal momento?