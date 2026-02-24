Mette-Marit y Haakon de Noruega en crisis: revelan cómo las polémicas están afectando a su matrimonio

Tal parece que los recientes escándalos protagonizados por Mette-Marit y su primogénito Marius Borg, por fin están pasando factura al matrimonio de la princesa heredera y el príncipe Haakon de Noruega.

Considerado uno de los matrimonios más sólidos de las monarquías europeas, por primera vez la prensa local recoge informaciones sobre supuestas diferencias que podrían afectar su estabilidad, así como la relación de Mette-Marit con sus suegros.

La crisis que enfrenta el matrimonio de Mette-Marit y Haakon de Noruega

Durante 23 años, el matrimonio de Mette-Marit y Haakon de Noruega, ha sido considerado uno de los más sólidos entre los herederos europeos; sin embargo, recientemente atraviesa, según medios noruegos, su etapa más delicada, tras una historia marcada por el apoyo del príncipe y la superación de polémicas pasadas.

De acuerdo con el medio Se og Hor, fuentes cercanas a la Casa Real afirman que “la relación entre ellos se encuentra en su punto más bajo”, describiendo la situación como una crisis no solo para el matrimonio, sino también para la institución y la dinámica familiar entre los reyes Harald y Sonia y la princesa Mette-Marit.

El medio señala que la crisis no solo afectaría a la pareja, sino que también habría mermado de forma significativa la confianza de los reyes en Mette-Marit.

¿Cómo es la relación de Mette-Marit con los reyes Harald y Sonia de Noruega?

Las tensiones entre la princesa heredera y sus suegros estarían vinculadas a recientes polémicas, como la investigación sobre su hijo Marius Borg y la controversia por su relación con Jeffrey Epstein, situaciones que habrían debilitado el respaldo institucional y social que mantuvo durante años.

La crisis se produce en un momento de baja popularidad histórica para la monarquía noruega, según encuestas de NRK; aunque Harald y Sonia habían respaldado a Mette-Marit en el pasado, la polémica por sus vínculos con Epstein habría marcado un antes y un después tanto en la opinión pública como en el ámbito familiar.

