¿Quién es Juliana Awada? La empresaria argentina que ha capturado los titulares

La empresaria, reconocida por su trayectoria en la moda y por haber sido primera dama, vuelve a estar en el centro de la conversación.

Febrero 23, 2026 
Karen Luna
Day 1 - President Of Spain Mariano Rajoy Visits Argentina

¿Quién es Juliana Awada? La empresaria argentina

Juliana Awada (nombre completo María Juliana Awada) es una empresaria y diseñadora textil argentina, conocida por su trayectoria en el mundo de la moda y por haber sido primera dama de Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Nació el 3 de abril de 1974 en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, se crió en una familia de origen libanés y sirio.

Desde joven estuvo vinculada al negocio familiar (una empresa textil con presencia en Argentina, Chile y Uruguay) y con el paso de los años se consolidó como una figura relevante en el mundo del diseño, además de la moda local.

Una trayectoria en moda y estilo

Antes de ser primera dama, Juliana Awada ya tenía una carrera construida como diseñadora y empresaria textil. Formó parte activa de la marca familiar y fue reconocida por su sentido estético y presencia en eventos de moda.

Durante los años en que acompañó a Macri como esposa del Presidente, se destacó por su estilo elegante y su papel como promotora de arte,a demás de la cultura en varios proyectos institucionales y sociales.

Reconocimientos internacionales

Entre sus distinciones figura la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones que otorga España, un reconocimiento histórico que la convirtió en la segunda argentina en recibirla después de Eva Perón en 1947.

