Reina Camila: así fue la emotiva condecoración a Gisèle Pelicot con la Legión de Honor

Este lunes, la reina Camila, esposa del rey Carlos III, recibió en Clarence House, su residencia oficial en Londres, a Gisèle Pelicot, quien fue galardonada con la Legión de Honor de Francia en 2025 por su extraordinaria valentía y dignidad tras renunciar al anonimato Y testificar de forma pública en uno de los juicios más mediáticos sobre violencia sexual en la historia francesa.

El encuentro entre la reina y Pelicot fue un momento cargado de respeto y empatía en el que ambas compartieron reflexiones vitales sobre la importancia de visibilizar la lucha contra la violencia de género y el apoyo a las víctimas sobrevivientes de este tipo de violencia.

¿Quién es Gisèle Pelicot y por qué es una figura relevante?

Gisèle Pelicot se volvió conocida a nivel internacional por protagonizar un juicio histórico en Francia donde testificó sobre los abusos que sufrió durante más de una década. Entre 2011 y 2020, su Dominique Pelicot la drogó para perpetrar agresiones sexuales en su contra por parte de numerosas personas en un crimen que incluso fue grabado sin su consentimiento.

La razón por la que Gisèle ganó el reconocimiento a nivel internacional fue su decisión de renunciar al anonimato, algo que se considera poco común en casos de violencia sexual, pues su objetivo era claro: llegar a otras víctimas y enviar un mensaje sobre no sentirse avergonzadas de hablar y buscar justicia.

El resultado del juicio llevó a su exmarido a ser condenado a 20 años de prisión por violación agravada y a otros hombres implicados en los hechos a recibir condenas de hasta 3 y 15 años por haber participado en el crimen.

¿Qué es la Legión de Honor y por qué se le concedió?

La Legión de Honor es la más alta condecoración civil en Francia, creada en 1802 por Napoleón Bonaparte con el objetivo de reconocer méritos excepcionales dentro del servicio público, militar, artístico, científico o social.

En 2025, Gisèle Pelicot fue nombrada caballero de la Legión de Honor, una distinción otorgada en reconocimiento a su valentía, dignidad al enfrentar un proceso judicial desgarrador y a su papel en la visibilización de la violencia sexual, un debate que ha generado bastante interés público y en el que han surgido conversaciones sobre cambios legales en materia de delitos sexuales y violación, así como la importancia de creer a las víctimas y sobrevivientes.

El apoyo de la reina Camila en su propia labor contra la violencia sexual

Camila y su relación con las causas relacionadas con la violencia doméstica y sexual no es algo nuevo, pues por décadas la reina consorte ha apoyado a diversas organizaciones así como a mujeres sobrevivientes, ofreciendo su respaldo a quienes han sido víctimas de abuso.

Luego del juicio en 2024 de Gisèle Pelicot, la reina le habría escrito de forma personal con el objetivo de destacar su valentía frente a una experiencia tan complicada y traumática, invitándola así a Clarence House. Durante su reunión, Camila compartió que el libro de las memorias de Gisèle la habría dejado sin palabras por el impacto emocional y la profundidad del relato. Para conmemorar su encuentro, la cuenta oficial de la familia real compartió una fotografía de ambas mujeres.

La historia de Gisèle Pelicot, así como su lucha y gran labor, no solo nos lleva a reflexionar sobre un tipo de violencia que ha asediado a las mujeres por años, sino que también nos llena de empatía para continuar levantando la voz en caso de injusticia. Su encuentro con la reina Camila es ejemplo de ello, pues la monarca en su juventud también fue víctima de acoso y una violencia que debe terminar.