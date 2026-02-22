¿Qué hay detrás del nombre de la princesa Lilibet, hija de Meghan Markle y el príncipe Harry?

En junio de 2021, el príncipe Harry y Meghan Markle daban la bienvenida a su segunda hija, la princesa Lilibet. Al momento de su nacimiento, la pequeña princesa capturó la atención del mundo, no solo por ser hija del hijo menor del rey Carlos III, sino también por el nombre tan especial que sus padres eligieron para ella. Y es que “Lilibet” tiene un origen lleno de significado, pues no solo es un guiño a su bisabuela, sino que también cuenta con un nombre que rinde homenaje a la princesa Diana.

El origen del nombre de la princesa

“Lilibet” tiene un origen sumamente especial para la historia de la monarquía británica; inicialmente fue utilizado como un apodo, el cual fue otorgado a la entonces princesa Isabel durante su infancia.

Cuando la futura monarca era una niña, tenía cierta dificultad para poder pronunciar su propio nombre, “Elizabeth”, así que lo pronunciaba como “Lilibet”, y fue de esta forma que pasó a ser la nueva tierna y cariñosa forma en la que la llamaban. Este apodo no solo permaneció en su infancia, sino que la acompañó incluso en su vida adulta, pues el propio príncipe Felipe lo usaba con frecuencia para referirse a ella.

Cuando Meghan y Harry eligieron este “apodo” como el nombre para su hija, ambos buscaron hacer un homenaje a la reina.

Diana Mountbatten-Windsor, el otro homenaje de los duques

Y aunque Lilibet ocupa el primer nombre de la hija de Meghan y Harry, la pequeña princesa también cuenta con un homenaje a su abuela, la difunta princesa Diana, que a pesar de haber fallecido en 1997, sigue siendo una figura sumamente importante e inspiradora dentro de la familia real británica.

Aunque la pequeña Lilibet no tuvo oportunidad de conocer a su abuela, recientemente los duques dejaron ver que entre la pequeña y Diana existe una conexión a través de la danza que refuerza aún más su vínculo.

Recordemos que para Harry la pérdida de su madre implicó un impacto emocional sumamente fuerte, razón por la que nombrara a su hija con el mismo nombre. No solo fue un gesto íntimo con el que buscó rendir tributo, sino también con el que buscó mantener viva la conexión afectiva entre la princesa y su pequeña hija.

La princesa Diana y la princesa Lilibet comparten pasatiempos

A pesar de que la historia de los duques de Sussex los ha llevado a vivir alejados de la familia real, ambos se han encargado de que sus hijos sigan manteniendo esa conexión con la realeza a través de mensajes y guiños sutiles. Recientemente, con el objetivo de celebrar el Día de San Valentín, Meghan aprovechó sus redes sociales para compartir una fotografía en donde aparece el príncipe Harry cargando a la pequeña princesa.

Llamó demasiado la atención para los fanáticos de la realeza que Lilibet portara un leotardo rosa, atuendo característico de las personas que practican ballet. Este detalle rápidamente desató infinidad de teorías sobre la posibilidad de que la pequeña princesa estuviera siguiendo los pasos de su abuela paterna, desarrollando gusto por esta disciplina, al igual que la princesa Diana, señal de una nueva conexión entre ambas.

La princesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor cuenta con un nombre lleno de significado que rinde homenaje a dos de las figuras centrales de la vida del príncipe Harry, su madre y su abuela. Con él, Meghan Markle y Harry buscaron generar un lazo que trascendiera por tres generaciones.