¿Estaba de vacaciones? Se revela el paradero de la princesa Eugenia durante el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor

La familia real británica enfrenta uno de sus escándalos más polémicos de la era moderna. El día de ayer, Andrés Mountbatten-Windsor fue arrestado por sospecha de mala conducta en cargo público luego de su vinculación con el caso Epstein, hecho que puso el ojo público una vez más en la institución.

Aunque la polémica ya envolvió a la monarquía desde hace unas semanas, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara conversaciones delicadas entre el criminal y diversas figuras de alto perfil, entre ellas Andrés y Sarah Ferguson, ni esta ni sus hijas, la princesa Eugenia y Beatriz, habían salido de forma pública, manteniendo sus paraderos en incógnita hasta ahora.

Diversos medios británicos han señalado que la princesa de 35 años habría estado disfrutando de unas vacaciones en Suiza mientras sucedía el arresto de su padre.

¿Dónde está la princesa Eugenia?

De acuerdo con reportes del “Daily Mail”, Eugenia se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares en los Alpes suizos.

Fuentes cercanas al mismo medio habrían señalado que la hija mayor de Andrés y Sarah se encontraba en estado de depresión luego de que su padre fuera arrestado.

Según comensales del restaurante exclusivo Waldmatte en Gstaad, se mostraron sorprendidos al ver a Eugenia disfrutando del almuerzo mientras en Reino Unido ocurría la detención de su padre. Eugenia estaría en compañía de su esposo, Jack Brooksbank, sus hijos August y Ernest, así como la niñera de estos.

La primera aparición pública de la princesa durante la polémica de sus padres

Aunque el mundo se sorprendió de saber que Eugenia se encontraba de vacaciones, esta no fue su primera aparición pública en medio de la polémica de sus padres.

Hace una semana, luego de permanecer por un tiempo con bajo perfil, fue vista asistiendo a una feria de arte en Doha, donde, según reportes británicos, también se encontraba Sarah, quien había elegido Emiratos Árabes Unidos para acompañar a su hija y poner tierra de por medio ante la polémica de los nuevos correos liberados por el Departamento de Justicia, de los cuales la exduquesa de York salió bastante perjudicada.

Sarah Ferguson “en mal estado” por el escándalo

Aunque hasta el momento ninguno de los miembros de los York ha salido a emitir alguna declaración pública, fuentes cercanas a Sarah han llegado a declarar que la exduquesa está en “mal estado”, expresando una sensación de que “todo mundo quiere perjudicarla”, especialmente luego de que sucediera el arresto de su exesposo.

Hasta el momento, Fergie ha permanecido “ausente” de la vida pública por 5 meses, aunque amigos cercanos han mencionado que en Emiratos Árabes, la exduquesa escaparía encontrando una oportunidad para empezar de cero, pues su plan de una nueva vida en Windsor junto a Beatriz y Eugenia ya no podría ser posible.

La revelación del paradero de la princesa Eugenia durante el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor ha sorprendido a más de una persona por su aparente actitud relajada ante una situación delicada. Aunque es cierto que la princesa no tendría por qué ser afectada por las decisiones de su padre, los fanáticos de la realeza observan con curiosidad sus vacaciones familiares en un momento de crisis.