¡Bye a las french nails! 8 ideas de uñas semipermanentes que sí serán tendencia este 2026.

Si algo está claro este 2026 es que las uñas viven una transformación total, así que los diseños recargados y el clásico manicure francés han quedado en el pasado. Hoy, las tendencias apuntan a algo mucho más interesantecon uñas semipermanentes elegantes, naturales y con detalles sutiles que marcan la diferencia.

¡Bye a las french nails! Las tendencias de uñas semipermanentes que dominarán 2026

Aunque las uñas francesas no desaparecen por completo, sí se han reinventado, así que durante las próximas semanaslas versiones clásicas perderán protagonismo frente a estilos más modernos, minimalistas y con un toque creativo.

Este año, todo gira en torno a la estética “clean” y sofisticada, donde las uñas se ven cuidadas, brillantes y naturales, pero con pequeños detalles que elevan el look.

8 ideas de uñas semipermanentes que sí serán tendencia

Aquí vienen las que sí o sí vas a querer probar:

1. Milky nails (efecto lechoso)

Tonos blancos, rosas o nude translúcidos que crean un acabado suave y elegante. Son el epítome del lujo silencioso.

2. Uñas jelly o efecto gloss

Con acabado brillante tipo gloss de labios, dan ese efecto jugoso y fresco perfecto para primavera-verano.

3. Micro nail art

Diseños diminutos como flores, estrellas o líneas finas que decoran sin saturar.

4. Soft chrome

El efecto cromado evoluciona hacia versiones más suaves, en tonos claros y translúcidos, ideales para un look elegante.

5. Uñas con micro gemas

Pequeños cristales colocados estratégicamente sobre bases naturales. Brillan, pero sin exagerar.

6. Colores naturales con brillo

Beige, rosa pálido o tonos “tu uña pero mejor”, con acabado pulido y saludable.

7. Skittle nails en versión soft

Cada uña en un tono distinto, pero dentro de la misma gama (pasteles o neutros), para un look divertido pero elegante.

8. Formas cortas y almendradas

Se imponen las uñas prácticas, cortas o medianas, con formas suaves que estilizan las manos.

Lo más interesante de las tendencias 2026 es que no buscan llamar la atención de forma exagerada, sino complementar tu estilo. Los diseños demasiado recargados, neones intensos o uñas XXL quedan en segundo plano. Ahora, la clave está en lograr un equilibrio con nails que se vean limpias, bien cuidadas y con ese detalle especial que las hace únicas.