Comienzan los preparativos de la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling: así serán los detalles en la iglesia donde se casarán

La familia real británica está a punto de vivir una nueva celebración. Peter Phillips y Harriet Sperling ultiman los detalles de su esperada boda, y los preparativos ya son visibles en la iglesia de los Cotswolds donde la pareja se dará el “sí, acepto” en una ceremonia que promete ser íntima, elegante y muy familiar.

En los últimos días, diversos medios británicos captaron la llegada de decoradores y floristas al recinto religioso elegido por la pareja, una señal de que todo está prácticamente listo para uno de los enlaces más comentados del año dentro del círculo de los Windsor.

La iglesia comienza a transformarse para el gran día

Las imágenes difundidas muestran movimiento constante alrededor del templo, con profesionales trabajando en la decoración floral y en los últimos arreglos para recibir a los invitados. Aunque los detalles completos de la ceremonia se mantienen en privado, todo apunta a que Peter Phillips y Harriet Sperling han optado por una celebración discreta y alejada del protocolo de las grandes bodas reales.

A diferencia de otros miembros de la familia, Peter no posee un título real y nunca ha desempeñado funciones oficiales dentro de la monarquía. Sin embargo, su cercanía con la familia real y su condición de hijo de la princesa Ana han despertado un enorme interés en torno al evento.

Una boda con un significado especial para los Windsor

La relación entre Peter Phillips y Harriet Sperling se hizo pública en 2024 y, desde entonces, la pareja ha sido vista en varios eventos importantes vinculados a la familia real británica.

Harriet ha acompañado a Peter en algunas reuniones familiares y celebraciones ecuestres, mostrando una integración cada vez más natural dentro del entorno de los Windsor. Por ello, muchos observadores reales consideran esta boda como un momento significativo para la familia.

Peter Phillips y Harriet Sperling han apostado por una celebración discreta, alejada de las grandes producciones televisadas que suelen acompañar algunos enlaces reales. Getty

Aunque no se espera una transmisión televisada ni una cobertura oficial similar a la de otros enlaces reales, sí existe una gran expectativa por conocer a los invitados y descubrir qué miembros de la familia asistirán a la ceremonia.

Una celebración íntima y elegante

Todo indica que la boda seguirá la tendencia de los eventos más personales y familiares que se han visto recientemente dentro de la aristocracia británica. Las flores, la decoración tradicional y el encanto rural de los Cotswolds parecen ser los protagonistas de una celebración que priorizará la cercanía sobre el espectáculo.

Con la iglesia ya tomando forma para el gran día, la cuenta regresiva ha comenzado oficialmente. Peter Phillips y Harriet Sperling están a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia de amor, rodeados de familiares, amigos y de la atención de miles de seguidores de la realeza en todo el mundo.