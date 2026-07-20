¿Cuánto dinero ganó Ferrán Torres en el Mundial 2026? La fortuna que podría sumar después del título

El delantero del Barcelona, Ferrán Torres también podría ver crecer su patrimonio gracias al reparto del premio económico de la Federación de Fútbol, bonificaciones deportivas y nuevas oportunidades comerciales.

El gol de Ferrán Torres frente a Argentina no solo le dio a España su segunda Copa del Mundo, también ha marcado un antes y un después en su situación financiera. Aunque la Federación de Fútbol entrega el premio económico a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y no directamente a los jugadores, el histórico triunfo abre la puerta a un importante ingreso por concepto de primas, además de un incremento en su valor comercial y deportivo.

¿Cuánto dinero recibió la Real Federación Española de Fútbol por el título?

De acuerdo con la distribución económica anunciada para el Mundial 2026, la Federación Internacional de Futbol entregó 50 millones de dólares (aproximadamente 44 millones de euros) a la Real Federación Española de Fútbol por conquistar el campeonato. Se trata del mayor premio económico que ha recibido una selección campeona en la historia del torneo.

Ese dinero no se reparte automáticamente entre los jugadores. La cantidad ingresa primero a la RFEF, que posteriormente distribuye una parte conforme al acuerdo firmado con la plantilla antes del inicio del Mundial.

¿Cuánto podría recibir Ferrán Torres?

Aunque la RFEF todavía no ha publicado un documento oficial con el desglose individual de las primas, varios medios españoles e internacionales coinciden en que los jugadores pactaron recibir el 45% del premio económico correspondiente al campeonato.

Con ese porcentaje, el fondo destinado a la plantilla rondaría los 22.5 millones de dólares, una cifra que, repartida entre los 26 futbolistas convocados, equivale a unos 756 mil euros brutos por jugador, antes de impuestos.

Esta cantidad ha sido publicada por AS USA y otros medios que siguieron la negociación de las primas de la selección española. Por lo tanto Ferrán Torres podría recibir alrededor de 756 mil euros brutos por conquistar el Mundial 2026, siempre que se mantengan las condiciones del acuerdo entre la RFEF y los jugadores.

¿Ferran Torres tiene novia? Ella es Martina Alguero, la exnovia del jugador Getty Images

¿Cuánto dinero terminaría recibiendo?

La cifra anterior no corresponde al ingreso neto. Las primas que reciben los futbolistas por representar a la selección tributan como rendimientos del trabajo, por lo que están sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta. El monto final depende del lugar donde cada jugador tenga su residencia fiscal.

Diversos especialistas fiscales consultados por medios españoles estiman que Hacienda recaudará cerca de 5.9 millones de euros derivados de las primas de los internacionales que tributan en España. Esto significa que Ferrán Torres recibiría una cantidad inferior a los 756 mil euros brutos una vez descontadas las obligaciones fiscales correspondientes.

La fortuna futura de Ferrán Torres

Para Ferrán Torres, la prima representa solo una parte del beneficio económico. Históricamente, los futbolistas que deciden una final de la Copa del Mundo incrementan considerablemente su valor comercial. Convertirse en el autor del gol del campeonato aumenta la exposición internacional del jugador y lo vuelve más atractivo para marcas deportivas, firmas de moda, relojería, automóviles y campañas publicitarias globales.

Ese efecto suele traducirse en nuevos contratos de patrocinio, mejores acuerdos de imagen, incremento de ingresos por publicidad, mayor presencia en campañas internacionales, un aumento de su valor como activo deportivo.

Ferrán Torres define frente a la portería durante la final del Mundial 2026 ante Argentina. El delantero español anotó el gol que selló el triunfo de La Roja y la convirtió en campeona del mundo por segunda vez en su historia. Getty Images

¿También podría ganar más con el FC Barcelona?

Esa pregunta es afirmativa aunque el FC Barcelona no ha hecho públicos los detalles del contrato de Ferrán Torres, es habitual que los futbolistas de élite incluyan bonificaciones por títulos internacionales, objetivos deportivos o rendimiento. Además, marcar el gol que dio un Mundial fortalece notablemente su posición en una futura negociación salarial o incluso ante un eventual traspaso.

Su cotización en el mercado también podría incrementarse gracias a la enorme visibilidad que supone convertirse en el héroe de una final mundialista.

¿Cuánto dinero ganó Ferrán Torres?

Con la información disponible hasta ahora, la cantidad más sólida es una estimación de aproximadamente 756 mil euros brutos en concepto de prima, derivada del acuerdo alcanzado entre la plantilla y la Real Federación Española de Fútbol. A esa cifra podrían añadirse bonificaciones contractuales, nuevos patrocinios y mayores ingresos comerciales durante los próximos meses.

Es decir, aunque el gol que dio el Mundial ya le aseguró un importante premio económico, la verdadera fortuna de Ferrán Torres podría comenzar a construirse después del campeonato, impulsada por el enorme valor deportivo y comercial que adquiere un futbolista que decide una final de la Copa del Mundo.