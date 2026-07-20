¿Ferran Torres tiene novia? Ella es Martina Alguero, la exnovia del jugador

El nombre de Ferran Torres vuelve a estar en boca de todos después de convertirse en uno de los protagonistas de la histórica victoria de España. Mientras su desempeño dentro de la cancha acapara los reflectores, muchos aficionados también sienten curiosidad por su vida personal y una de las preguntas más repetidas en internet es: ¿Ferran Torres tiene novia?

Aunque en el pasado mantuvo una relación muy mediática con Sira Martínez, en los últimos años el futbolista también fue vinculado sentimentalmente con Martina Alguero, una joven influencer y creadora de contenido que llamó la atención por compartir algunos momentos junto al delantero.

¿Quién es Martina Alguero, la exnovia de Ferran Torres?

Martina Alguero es una influencer española que ha construido una comunidad en redes sociales gracias a su contenido sobre moda, estilo de vida y viajes. Su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando fue relacionada con Ferran Torres, despertando el interés de los seguidores del futbolista.

Durante el tiempo en que fueron vinculados, ambos optaron por mantener un perfil discreto respecto a su vida privada. Aunque compartieron algunos momentos que alimentaron los rumores sobre su romance, ninguno convirtió su relación en un tema constante de exposición pública.

Esa decisión de mantener la privacidad hizo que su historia despertara todavía más curiosidad entre los seguidores del delantero y los aficionados al fútbol.

¿Ferran Torres tiene novia actualmente?

Hasta el momento, Ferran Torres no ha confirmado públicamente que tenga una pareja sentimental. Después de su relación con Martina Alguero, el jugador ha preferido mantener su vida amorosa lejos de los reflectores y centrar la atención en su carrera profesional.

En sus entrevistas y apariciones públicas, el futbolista suele hablar principalmente de sus objetivos deportivos, los retos con su club y su compromiso con la selección española, evitando hacer comentarios sobre su situación sentimental.

La vida privada de Ferran Torres sigue despertando interés

El éxito deportivo de Ferran Torres ha hecho que cada aspecto de su vida genere conversación, desde sus logros en el terreno de juego hasta los detalles de sus relaciones sentimentales.

Sin embargo, tanto el delantero español como Martina Alguero han demostrado que prefieren mantener separados sus proyectos personales de la atención mediática. Aunque su romance quedó atrás, el nombre de la influencer continúa apareciendo entre las búsquedas relacionadas con el futbolista cada vez que vuelve a ocupar los titulares.

Mientras Ferran Torres disfruta uno de los momentos más importantes de su carrera, el interés por saber si tiene novia sigue creciendo. Por ahora, la información pública indica que su última relación conocida fue con Martina Alguero, pero no ha confirmado una nueva pareja.