Los 7 colores de uñas que hacen que las manos luzcan más jóvenes después de los 40 y 50
Elegir el esmalte adecuado puede transformar por completo la apariencia de las manos. Mientras algunos tonos resaltan manchas, venas o líneas de expresión, otros aportan luminosidad, suavizan la piel y crean un efecto visual rejuvenecedor.
Las manos suelen ser una de las primeras zonas del cuerpo en mostrar el paso del tiempo. La pérdida de colágeno, la aparición de manchas solares y los cambios en la textura de la piel hacen que la elección del esmalte cobre aún más importancia después de los 40 y 50 años. Más allá de las tendencias, existen colores que ayudan a iluminar la piel, disimular imperfecciones y aportar un acabado elegante que resta años a la apariencia.
Milky pink: el clásico que ilumina las manos
Los rosas lechosos o semitransparentes siguen siendo una apuesta segura porque aportan frescura y un acabado limpio. Además de combinar con cualquier estilo, reflejan la luz de forma sutil y ayudan a que la piel luzca más uniforme.
Nude durazno: el tono que aporta calidez
Los esmaltes nude con un ligero subtono melocotón neutralizan el aspecto apagado de la piel y crean un efecto saludable. Son ideales para quienes buscan una manicura discreta, elegante y favorecedora.
Beige rosado: elegante y atemporal
A diferencia de los beige demasiado fríos, las versiones con matices rosados suavizan la apariencia de las manos y ayudan a disimular pequeñas manchas, convirtiéndose en uno de los favoritos para un efecto rejuvenecedor.
Blanco lechoso: la manicura que nunca pasa de moda
El blanco translúcido, también conocido como milky white, aporta luminosidad inmediata y hace que las uñas luzcan más cuidadas. Su acabado limpio y sofisticado es perfecto para cualquier ocasión.
Lavanda suave: un toque de color que rejuvenece
Los tonos lavanda pastel aportan frescura sin endurecer las facciones de las manos. Además, crean un contraste delicado que favorece especialmente a pieles claras y medias.
Coral suave: vitalidad sin exagerar
El coral en versiones suaves devuelve calidez a la piel y aporta un efecto revitalizante. Es una excelente alternativa para primavera y verano, ya que ilumina las manos sin resultar demasiado intenso.
Rojo cereza: el clásico que nunca falla
Lejos de endurecer la apariencia, un rojo cereza brillante puede hacer que las manos se vean más elegantes y sofisticadas. La clave está en elegir versiones luminosas, evitando los tonos demasiado oscuros o amarronados, que suelen marcar más las imperfecciones.
¿Qué colores de uñas es mejor evitar después de los 40 y 50?
No existen reglas absolutas, algunos tonos pueden enfatizar las manchas o la pérdida de luminosidad natural de la piel. Los grises muy fríos, marrones apagados, verdes oliva oscuros o negros intensos suelen endurecer visualmente las manos. Si buscas un efecto rejuvenecedor, conviene apostar por esmaltes con acabados luminosos y subtonos cálidos o neutros que reflejen mejor la luz.