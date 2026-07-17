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Realeza

¿Por qué la princesa Aiko no puede ser emperatriz de Japón? La ley que mantiene fuera del trono a las mujeres

La princesa Aiko, única hija del emperador Naruhito, sigue sin poder acceder al Trono del Crisantemo. Una reciente reforma a la Ley de la Casa Imperial reavivó el debate sobre la igualdad de género en la monarquía japonesa.

Julio 17, 2026 • 
Isamar Escobar
La princesa Aiko de Japón observa un evento oficial desde un palco mientras sostiene un programa en sus manos y viste un conjunto color verde menta.

La princesa Aiko, única hija del emperador Naruhito, durante una aparición oficial en Japón, mientras continúa el debate sobre la ley que impide a las mujeres heredar el Trono del Crisantemo.

Getty Images

En pleno siglo XXI, la princesa Aiko continúa siendo una de las figuras más populares de la familia imperial japonesa. Pese a ello, su futuro dentro de la monarquía sigue marcado por una limitación que ha generado debate tanto en Japón como en el extranjero ya que al ser la única hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, no puede convertirse en emperatriz reinante simplemente por ser mujer.

La discusión cobró fuerza nuevamente después de que el Parlamento japonés aprobó una reforma a la Ley de la Casa Imperial. Aunque el cambio busca garantizar la continuidad de la dinastía más antigua del mundo, mantiene intacta la norma que reserva la sucesión exclusivamente a los hombres de la línea paterna.

¿Por qué Aiko no puede heredar el trono de Japón?

La actual Ley de la Casa Imperial, vigente desde 1947, establece que únicamente los varones descendientes por línea masculina pueden ocupar el Trono del Crisantemo. Esto deja fuera de la sucesión a la princesa Aiko, a pesar de ser la hija del actual emperador y una de las integrantes más activas de la familia imperial.

Con la nueva legislación, Aiko podrá conservar su condición de miembro de la familia imperial incluso si contrae matrimonio con un plebeyo, algo que hasta ahora implicaba abandonar la Casa Imperial.
A pesar de ello, ese cambio no modifica las reglas sucesorias, ni ella ni sus futuros hijos podrán aspirar al trono. La reforma también permite incorporar mediante adopción a descendientes varones de antiguas ramas imperiales, una medida impulsada para ampliar el reducido número de herederos masculinos sin abrir la puerta a una emperatriz reinante.

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El emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko saludan desde un balcón durante una aparición pública oficial en el Palacio Imperial de Japón.

El emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko saludan al público durante una aparición oficial en el Palacio Imperial. Aiko, única hija de los emperadores, permanece fuera de la línea sucesoria al trono debido a la Ley de la Casa Imperial que limita la sucesión a los varones de la línea paterna.

Getty Images

La reforma también ha despertado preocupación entre especialistas en la monarquía japonesa, quienes consideran que mantener la sucesión exclusivamente masculina podría poner en riesgo la continuidad de una institución con más de 1,500 años de historia.

Aunque la princesa Aiko, de 24 años, es una de las integrantes más populares de la familia imperial y muchos japoneses respaldan la idea de que algún día ocupe el Trono del Crisantemo, la legislación vigente se lo impide por ser mujer. La línea de sucesión continúa con el príncipe Akishino, hermano menor del emperador Naruhito; después con su hijo, el príncipe Hisahito, de 19 años, y posteriormente con el príncipe Hitachi, tío del emperador, de 90 años.

El príncipe Hisahito saluda durante una aparición pública oficial desde el Palacio Imperial de Japón, donde ocupa un lugar clave en la línea de sucesión.

El príncipe Hisahito, de 19 años, es el segundo en la línea de sucesión al Trono del Crisantemo y concentra las expectativas sobre el futuro de la monarquía japonesa. La legislación vigente solo permite heredar la Corona a los varones de la línea paterna, por lo que figuras como la princesa Aiko permanecen excluidas.

Getty Images

¿Quién estableció la ley que impide a las mujeres heredar el trono de Japón?

La norma que impide a las mujeres acceder al Trono del Crisantemo no existe desde el origen de la monarquía japonesa. Fue establecida por primera vez en 1889, durante la era Meiji, con la promulgación de la primera Ley de la Casa Imperial, que limitó la sucesión a los descendientes varones de la línea paterna. Tras la Segunda Guerra Mundial, esa disposición se mantuvo en la actual Ley de la Casa Imperial de 1947, vigente hasta hoy.

La sucesión al trono de Japón y el debate sobre la igualdad de género

La princesa Aiko conversa con un grupo de jóvenes vestidas con kimono durante un acto oficial en Japón, mientras sostiene un vaso y sonríe.

La princesa Aiko saluda e intercambia palabras con un grupo de jóvenes durante una actividad oficial en Japón. La hija del emperador Naruhito es una de las integrantes más populares de la familia imperial, aunque la legislación vigente le impide heredar el Trono del Crisantemo.

Getty Images

El caso de la princesa Aiko ha trascendido el ámbito de la realeza para convertirse en un símbolo del debate sobre la igualdad de género en Japón. Diversas encuestas realizadas en los últimos años muestran que una amplia mayoría de la población respaldaría la posibilidad de que una mujer heredara el trono, pero los sectores conservadores siguen defendiendo la sucesión masculina como un principio esencial de la monarquía japonesa. La situación contrasta con otras monarquías europeas que modificaron sus leyes de sucesión para eliminar la preferencia masculina, permitiendo que las hijas mayores puedan convertirse en soberanas.

Mientras tanto, Aiko continúa representando a la familia imperial en actos oficiales y es considerada una de las figuras mejor valoradas de la Casa Imperial. Paradójicamente, podría llegar a ser madre de un futuro emperador únicamente si la legislación cambiara en el futuro, pero con las reglas actuales jamás podrá convertirse en emperatriz por derecho propio.

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Isamar Escobar
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