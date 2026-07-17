¿Cabello opaco? El tono espresso que devuelve brillo y elegancia al instante

El cabello opaco puede hacer que incluso el mejor corte pierda protagonismo, aunque muchas personas recurren a tratamientos para recuperar el brillo del pelo, uno de los secreto está en elegir el color adecuado. Entre los tonos que dominan las tendencias de belleza destaca el espresso, un castaño profundo que aporta luminosidad, dimensión y un acabado elegante sin alejarse de una imagen natural.

¿Qué hace especial al tono espresso?

Inspirado en la intensidad del café recién preparado, el tono espresso se caracteriza por combinar una base castaña oscura con reflejos sutiles que capturan mejor la luz. El resultado es una cabellera con mayor profundidad visual y un efecto brillante que evita que el color se vea plano o apagado. A diferencia del negro, que puede endurecer las facciones, el espresso conserva suavidad y aporta un acabado refinado que favorece a una amplia variedad de tonos de piel.

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El color que transforma la apariencia del cabello sin recurrir a la decoloración

Uno de los mayores atractivos de este tono es que, en la mayoría de los casos, no requiere procesos agresivos de decoloración para conseguir un resultado intenso. Esto ayuda a preservar la fibra capilar y permite que el cabello conserve una apariencia más saludable. Además, su profundidad crea una ilusión óptica de mayor densidad, por lo que es una excelente opción para quienes sienten que su melena luce fina o sin vida.

Un castaño sofisticado que favorece a casi todos los rostros

El café espresso se ha convertido en uno de los colores favoritos de Meghan Markle, Dua Lipa, Anne Hathaway entre muchas otras celebridades más porque logra adaptarse con facilidad a distintos estilos. Funciona especialmente bien en bases castañas y combina con pieles cálidas, neutras e incluso frías, ya que puede personalizarse con matices más chocolate, moka o ligeramente avellanados. Esa versatilidad permite iluminar el rostro sin perder la elegancia característica de los tonos oscuros.

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Cómo conservar el efecto brillante por más tiempo

El secreto para mantener la intensidad del tono espresso no está únicamente en el salón de belleza, sino también en la rutina de cuidado. Utilizar productos formulados para cabello teñido, incorporar tratamientos hidratantes y limitar el uso excesivo de herramientas de calor ayuda a prolongar el brillo y la profundidad del color.

También es recomendable espaciar los retoques, ya que este tipo de castaño suele crecer de forma mucho más discreta que los tonos claros.

Mientras las tendencias cambian cada temporada, el tono espresso mantiene su lugar como uno de los colores más elegantes y atemporales.