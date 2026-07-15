¿De qué murió Elsa Aguirre? Lo que se sabe del deceso de la legendaria actriz

El cine mexicano está de luto tras la muerte de Elsa Aguirre, una de las últimas grandes divas de la Época de Oro, falleció a los 95 años de edad. La actriz reconocida por su belleza y talento, construyó una trayectoria que abarcó más de cinco décadas, participando en decenas de películas y compartiendo pantalla con leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar y Antonio Badú. Su legado la convirtió en una figura imprescindible de la historia cinematográfica de México.

Hasta el momento, la familia de Elsa Aguirre no ha dado a conocer de manera oficial la causa de su fallecimiento. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó el deceso de la actriz y destacó su legado como una de las figuras más importantes de la Época de Oro del cine mexicano.

Sin embargo, se conoce que la actriz falleció en su casa de Cuernavaca, Morelos, rodeada de sus seres queridos. Hasta ahora, no se han revelado detalles médicos sobre las circunstancias de su muerte.

¿Quién fue Elsa Aguirre?

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Aguirre debutó en el cine a mediados de la década de 1940 tras participar en un concurso de belleza organizado por una productora cinematográfica. Su talento y presencia en pantalla la llevaron a convertirse rápidamente en una de las protagonistas más reconocidas del cine nacional.

A lo largo de su carrera participó en decenas de películas, entre ellas Lluvia roja, La mujer que yo amé, Ojos de juventud, Una mujer decente y Cuidado con el amor, esta última junto a Pedro Infante. También compartió créditos con figuras como Jorge Negrete, Joaquín Pardavé, Agustín Lara y Silvia Pinal, consolidándose como uno de los rostros más emblemáticos de la pantalla grande mexicana.

Tras retirarse de la actuación en 2004, Elsa Aguirre dedicó gran parte de su vida al yoga, la filosofía oriental y la protección de los animales. Además, se mantuvo cercana a sus seguidores a través de redes sociales, donde compartía reflexiones y recuerdos de su trayectoria artística. Su muerte, a los 95 años, marca el adiós a una de las últimas grandes leyendas vivas de la Época de Oro del cine mexicano.

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