Meghan Markle celebra una nominación al Emmy por su programa de Netflix: todos los detalles

Meghan Markle suma un nuevo logro en su faceta como creadora de contenido. Su programa de Netflix, With Love, Meghan, recibió una nominación a los Daytime Emmy Awards 2026 en la categoría de Outstanding Lifestyle Program (Mejor Programa de Estilo de Vida), un reconocimiento que destaca las producciones dedicadas a temas como cocina, hogar, jardinería y bienestar.

La noticia llega después de que la duquesa de Sussex apostara por un formato centrado en algunas de sus pasiones personales, compartiendo recetas, consejos para recibir invitados y momentos relacionados con el estilo de vida. La nominación coloca a la producción entre los programas más destacados de su categoría y representa un paso importante para Meghan dentro de la industria televisiva.

¿En qué categoría fue nominada la serie de Meghan Markle?

El programa With Love, Meghan competirá en la categoría Outstanding Lifestyle Program de los Daytime Emmy Awards 2026, donde comparte nominación con otras producciones dedicadas al estilo de vida. Los ganadores se darán a conocer el 30 de octubre de 2026 durante la ceremonia de los premios.

Desde su estreno, la serie ha mostrado a Meghan Markle preparando recetas, hablando de jardinería, decoración y hospitalidad, además de recibir a diferentes invitados. Entre ellos figuran nombres como Mindy Kaling, Chrissy Teigen, Tan France y Jay Shetty, mientras que el príncipe Harry y Doria Ragland, madre de Meghan, realizan breves apariciones en algunos episodios.

Un reconocimiento para la etapa televisiva de Meghan Markle

La nominación llega en un momento en el que Meghan Markle continúa desarrollando proyectos audiovisuales junto a Netflix. With Love, Meghan se estrenó en 2025 y posteriormente amplió su contenido con una segunda temporada y un especial navideño, consolidando su propuesta enfocada en el estilo de vida.

Aunque la producción ha generado opiniones divididas desde su lanzamiento, la nominación a los Daytime Emmy Awards supone un reconocimiento por parte de la industria y coloca al programa entre los títulos destacados de su categoría este año.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la ceremonia de octubre para conocer si Meghan Markle consigue llevarse su primer Emmy gracias a With Love, Meghan. Mientras tanto, la nominación ya representa un hito en su trayectoria fuera de la familia real británica y refuerza su presencia en el mundo del entretenimiento con una propuesta enfocada en el hogar, la cocina y el estilo de vida.

