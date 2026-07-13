¿De qué murió Sam Neill? Todo lo que se sabe de deceso del actor de Jurassic Park

Sam Neill, el actor neozelandés que conquistó a millones de espectadores con su interpretación del doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió este lunes 13 de julio a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado, en el que informó que el deceso ocurrió de manera “repentina e inesperada” en Sídney, Australia, y aclaró que su fallecimiento no estuvo relacionado con el cáncer de sangre que había logrado superar meses atrás.

¿De qué murió Sam Neill?

Aunque la noticia conmocionó a sus seguidores en todo el mundo, la causa oficial de la muerte de Sam Neill no ha sido revelada. En el comunicado difundido por su familia únicamente se informó que el actor falleció de manera inesperada.

Tras conocerse el fallecimiento, muchos recordaron que en 2023 el intérprete había revelado que padecía un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco frecuente de cáncer de sangre. Sin embargo, sus familiares aclararon que su muerte no estuvo relacionada con esa enfermedad, ya que meses antes había anunciado que el cáncer estaba en remisión tras varios años de tratamiento.

El cáncer que enfrentó Sam Neill

El actor hizo público su diagnóstico mientras promocionaba Jurassic World Dominion. En su autobiografía Did I Ever Tell You This? contó que escribir el libro fue una forma de mantenerse ocupado durante las sesiones de quimioterapia y reflexionar sobre una carrera de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento.

A pesar de que llegó a declarar que no le temía a la muerte, también expresó su deseo de seguir trabajando y disfrutando de la vida en su granja y viñedo en Nueva Zelanda, donde compartía con frecuencia imágenes de sus animales y de su pasión por la viticultura. En abril de este año confirmó que el cáncer había desaparecido, una noticia que llenó de optimismo a sus seguidores.

Sam Neill dio vida al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993), una interpretación que lo convirtió en uno de los protagonistas más recordados de la historia del cine y en un referente del cine de aventuras y ciencia ficción. Getty Images

El legado que deja el protagonista de Jurassic Park

Si bien Sam Neill será recordado para siempre por interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993), su trayectoria fue mucho más amplia. Participó en más de 150 producciones para cine y televisión, entre ellas El piano, La caza del Octubre Rojo, En la boca del miedo, Horizonte final, Los Tudor y Peaky Blinders. A lo largo de su carrera recibió tres nominaciones al Globo de Oro y dos a los premios Emmy.

Además de su faceta como actor, Neill era un apasionado de la viticultura y propietario del viñedo Two Paddocks, en Nueva Zelanda. En redes sociales se ganó el cariño del público por compartir escenas cotidianas junto a sus animales y mostrar un lado cercano, alejado del glamour de Hollywood.

Las reacciones tras la muerte de Sam Neill

Tras confirmarse su fallecimiento, actores, directores y figuras de la industria cinematográfica comenzaron a despedirse del intérprete con mensajes en redes sociales. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también rindió homenaje a Neill, destacando su talento, su sentido del humor y la dignidad con la que enfrentó los momentos más difíciles de su vida.

Con su muerte, el cine pierde a uno de los actores más versátiles y queridos de su generación. Su interpretación en Jurassic Park marcó a millones de espectadores.