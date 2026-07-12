Lip Gloss Nails: 10 maneras de llevar esta manicura brillosa que ilumina las manos

La mejor manicura no siempre es la que más llama la atención, sino la que consigue que tus manos luzcan impecables con un acabado aparentemente natural.

Esa es la esencia de las Lip Gloss Nails, están inspiradas en el acabado cristalino de un brillo labial, esta manicura es perfecta para hacerla en tonos translúcidos, con acabados ultrabrillantes y con un efecto saludable que hace que las uñas luzcan impecables sin necesidad de diseños recargados.

¿Qué son las Lip Gloss Nails?

Las Lip Gloss Nails es una manicura singular por su acabado brillante, translúcido y de apariencia casi húmeda, similar al efecto que deja un gloss sobre los labios. A diferencia de las uñas nude tradicionales, esta tendencia busca potenciar el brillo natural de la uña con esmaltes en tonos rosa lechoso, beige, durazno o blanco perlado, creando un resultado limpio, elegante y muy favorecedor.

Además de ser una de las manicuras favoritas entre las amantes del estilo minimalista, las Lip Gloss Nails tienen la ventaja de estilizar visualmente las manos y combinar con cualquier outfit.

10 maneras de llevar las Lip Gloss Nails

1. Rosa pastel

El clásico de esta tendencia. Un tono rosa translúcido con acabado brillante que aporta un efecto saludable y delicado.

2. Beige brillante

Ideal para quienes buscan una manicura discreta que combine con cualquier ocasión y nunca pase de moda.

3. Blanco perlado

Perfecto para aportar un toque de luminosidad sin recurrir a un esmalte completamente blanco.

4. Durazno suave

Los tonos melocotón iluminan la piel y resultan especialmente favorecedores durante el verano.

5. Con microdestellos

Un esmalte con partículas ultrafinas aporta dimensión sin perder el efecto natural característico de esta tendencia.

6. Francesa brillante

Reinventa la manicura francesa sustituyendo el acabado mate por uno completamente glossy para conseguir un resultado mucho más moderno.

7. Efecto “glazed”

Añade un ligero polvo perlado sobre la base brillante para lograr un acabado inspirado en la famosa glazed manicure.

8. Uñas cortas

Las Lip Gloss Nails lucen especialmente elegantes en uñas cortas y de forma redondeada, una de las siluetas favoritas de las expertas en manicura.

9. Almendradas

Si prefieres uñas largas, la forma almendrada potencia el efecto refinado y femenino de esta tendencia.

10. Con acabado espejo

Finaliza la manicura con un top coat de alto brillo para conseguir un efecto espejo que refleje la luz y haga que las uñas se vean aún más saludables.

¿Por qué las Lip Gloss Nails están

conquistando las tendencias?

El acabado brillante hace que las uñas parezcan más fuertes, cuidadas y saludables, mientras que los tonos suaves ayudan a estilizar visualmente los dedos y aportan un aspecto más luminoso a las manos, otra de sus grandes atractivos es su versatilidad, funcionan igual de bien para una reunión de trabajo, una boda o unas vacaciones.