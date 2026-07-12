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Uñas espejo: la manicura que tomará fuerza este otoño

Con un acabado metálico y ultrabrillante, las uñas espejo regresan como una de las tendencias que se verán en pasarelas y celebridades.

Julio 11, 2026 • 
Isamar Escobar
Uñas cromadas

Uñas cromadas

Getty Images

Cada temporada trae consigo una manicura protagonista y, para el otoño de 2026, todo apunta a que las uñas espejo volverán a ocupar ese lugar. Después del éxito de las glazed nails, los acabados perlados y los esmaltes translúcidos, la tendencia evoluciona hacia un efecto mucho más luminoso y futurista que convierte las uñas en un auténtico accesorio de moda.

El acabado espejo, también conocido como mirror nails, se distingue por su brillo intenso y su efecto reflectante, capaz de crear una superficie similar al metal pulido. Aunque no es una tendencia completamente nueva, su regreso responde a una reinterpretación más elegante y minimalista, donde predominan los tonos plateados, cromados, champagne e incluso colores otoñales como el borgoña metálico o el chocolate con destellos.

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¿Qué son las uñas espejo y por qué serán tendencia este otoño?

Las uñas espejo se consiguen mediante la aplicación de polvos cromados sobre una base de esmalte en gel, creando un acabado completamente liso y altamente reflectante. La intensidad cambia según la luz que le de y aporta un efecto visual de diseño sin necesidad de recurrir a traer pedrería o manicuras complejas.

Los colores de uñas espejo que dominarán el otoño 2026

Aunque el clásico plateado continúa siendo el favorito, esta temporada la tendencia se expande hacia una paleta más cálida y sofisticada.

Los tonos champagne, oro, bronce, borgoña metálico, café espresso, verde oliva cromado y ciruela, serán algunas de las apuestas más fuertes para quienes desean adaptar el efecto espejo a los colores característicos del otoño.

Además, los expertos en manicura coinciden en que estos acabados funcionan especialmente bien sobre uñas cortas o de longitud media, ya que el brillo aporta protagonismo sin necesidad de llevar diseños excesivamente largos.

¿Cómo llevar las uñas espejo de forma elegante?

Una de las grandes ventajas de esta tendencia es su versatilidad. Las uñas espejo pueden adaptarse tanto a estilos minimalistas como a propuestas más atrevidas.

Para un gran look, basta con aplicar el acabado cromado en un solo tono sobre uñas de forma almendrada, ovalada o squoval. Quienes buscan un diseño más discreto también pueden incorporarlo únicamente en una manicura francesa, utilizando el efecto espejo en las puntas para actualizar un clásico sin perder elegancia.

Otra alternativa consiste en combinar el acabado metálico con bases nude o lechosas, logrando un resultado mucho más sutil y fácil de llevar en el día a día.

¿Por qué las uñas espejo serán una de las manicuras favoritas de la temporada?

Más allá de su impacto visual, las uñas espejo representan una evolución de la tendencia hacia acabados de lujo inspirados en las pasarelas. Firmas como Chanel, Coperni, Rabanne y Ludovic de Saint Sernin han incorporado elementos metálicos en sus colecciones recientes, una estética que ahora también se traslada al universo de la belleza.

manicura Uñas
Isamar Escobar
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