El inesperado gesto de Kate Middleton que rompió con la tradición durante la Royal Charity Polo Cup 2026

La Royal Charity Polo Cup 2026 volvió a reunir a la familia real británica en una de sus citas benéficas más importantes y como es tradición, Kate Middleton acudió para apoyar al príncipe Guillermo, quien disputó el partido en el Guards Polo Club, ubicado en Windsor Great Park. Sin embargo, antes de que el heredero al trono saliera al campo, la princesa de Gales fue fotografiada junto al equerry del príncipe, el líder de escuadrón Mike Reynolds, una escena poco habitual que despertó la curiosidad de los seguidores de la realeza.

Aunque no se trató de un incumplimiento del protocolo, la imagen rompió con la dinámica que suele verse en este evento, donde es común que los príncipes de Gales compartan protagonismo desde el inicio de la jornada.

¿Por qué el gesto de Kate Middleton llamó la atención?

En ediciones anteriores de la Royal Charity Polo Cup, Kate Middleton suele ser vista junto al príncipe Guillermo antes y después del encuentro deportivo, acompañándolo durante distintos momentos del evento y saludándolo al finalizar el partido.

Este año, en cambio, la princesa apareció primero conversando con Mike Reynolds, equerry, un oficial militar que forma parte del equipo de apoyo del príncipe Guillermo y lo asiste en la organización de su agenda oficial, antes de que el heredero ingresara al campo de juego.

Aunque se trata de una interacción completamente normal dentro del desarrollo del acto, la imagen llamó la atención, ver a Kate sin el príncipe Guillermo.

Kate Middleton fue fotografiada junto al líder de escuadrón Mike Reynolds, equerry del príncipe Guillermo, antes de que el heredero al trono saliera al campo para disputar la Royal Charity Polo Cup 2026. Getty Images

¿Quién es Mike Reynolds, el oficial con el que fue vista Kate Middleton?

El líder de escuadrón Mike Reynolds es el equerry del príncipe Guillermo, una figura que actúa como asistente militar y enlace en los compromisos oficiales del heredero al trono. Entre sus funciones se encuentran coordinar aspectos logísticos, acompañar al príncipe en actos públicos y colaborar con el desarrollo de su agenda institucional.

Por ello, su presencia junto a Kate Middleton respondió al protocolo habitual de organización del evento y no a una situación extraordinaria. Sin embargo, el hecho de que fuera él quien acompañara a la princesa antes de la llegada de Guillermo hizo que las fotografías despertaran comentarios.

Así fue el elegante look de Kate Middleton

Más allá de ese detalle, la princesa de Gales volvió a confirmar por qué es uno de los mayores referentes de estilo de la realeza europea. Para la ocasión eligió un vestido midi de cuadros vichy en blanco y negro, un estampado clásico que cada verano regresa como una apuesta infalible.

El diseño destacaba por su escote recto, tirantes anchos, cintura entallada y una amplia falda con vuelo, creando una silueta femenina y fresca. Kate completó el atuendo conjunto con joyas doradas discretas y gafas de sol de carey, un estilismo elegante y relajado, perfecto para una jornada al aire libre.

Kate Middleton apostó por un elegante vestido midi de cuadros vichy en blanco y negro para asistir a la Royal Charity Polo Cup 2026, reafirmando su estilo clásico y sofisticado en uno de los eventos benéficos más importantes del verano. Getty Images

La Royal Charity Polo Cup, una cita clave para los príncipes de Gales

El príncipe Guillermo salió al campo durante la Royal Charity Polo Cup 2026, el tradicional torneo benéfico que cada año reúne fondos para las organizaciones y causas que apoya junto a Kate Middleton. Getty Images

Además de los detalles de estilo o de las imágenes que generaron conversación, la Royal Charity Polo Cup mantiene un objetivo importante. Cada año, el torneo recauda fondos para diez organizaciones benéficas respaldadas por el príncipe Guillermo y Kate Middleton, apoyando iniciativas relacionadas con la salud mental, la infancia, el medio ambiente y el bienestar de distintas comunidades.

Con su presencia, la princesa de Gales volvió a mostrar su respaldo a las causas que impulsa junto a su esposo. Y aunque una fotografía previa al partido bastó para romper con la imagen que el público suele esperar de la pareja, el verdadero protagonismo de la jornada volvió a recaer en la labor filantrópica que ambos realizan desde hace años.