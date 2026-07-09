Meghan Markle viajará al Reino Unido con Archie y Lilibet, pero no tendrá actos públicos

Meghan Markle se prepara para regresar al Reino Unido en compañía de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Aunque la noticia ha despertado gran interés entre los seguidores de la familia Sussex, todo indica que la visita estará completamente alejada de la agenda oficial.

De acuerdo con la información confirmada por medios internacionales, la duquesa de Sussex no participará en compromisos públicos durante su estancia en territorio británico, ni en solitario ni junto a su esposo, el príncipe Harry.

Meghan Markle viajará al Reino Unido con Archie y Lilibet sin agenda oficial

El próximo viaje marcará el regreso de Meghan Markle al Reino Unido acompañada de sus dos hijos, una visita que ha generado expectativa debido a las escasas ocasiones en las que Archie y Lilibet han estado en el país desde que los duques de Sussex establecieron su residencia en California.

Sin embargo, quienes esperaban ver a la pareja en algún evento público tendrán que esperar. Según la información disponible hasta el momento, la duquesa no tiene previsto realizar apariciones oficiales, ya sea de manera individual o junto al príncipe Harry.

Esta decisión refuerza la línea que el matrimonio ha seguido en los últimos años, manteniendo una clara separación entre sus asuntos familiares y las actividades institucionales de la Familia Real británica.

El viaje de Meghan Markle al Reino Unido mantiene un perfil privado

Aunque la visita ha sido confirmada, todavía no se han revelado detalles sobre el itinerario ni sobre las actividades privadas que realizará la familia durante su estancia.

La ausencia de compromisos públicos sugiere que el viaje tendrá un carácter estrictamente personal. Hasta ahora, tampoco se ha informado de encuentros oficiales con miembros de la realeza ni de algún acto protocolario relacionado con la presencia de los Sussex en el país.

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el enfoque parece estar centrado en preservar la privacidad de Archie y Lilibet, quienes rara vez participan en eventos abiertos al público.

La expectativa crece en torno a los duques de Sussex

Cada movimiento de Meghan Markle y el príncipe Harry continúa despertando interés internacional, especialmente cuando se trata de visitas al Reino Unido, donde la atención sobre la familia sigue siendo constante.

Por ahora, la única información confirmada es que Meghan Markle viajará al Reino Unido con Archie y Lilibet, pero permanecerá alejada de cualquier actividad pública. Mientras surgen más detalles sobre esta visita, los seguidores de los duques de Sussex permanecen atentos a cualquier actualización sobre un viaje que, al menos por ahora, estará marcado por la discreción y el ámbito familiar.