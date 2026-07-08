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Pippa Middleton deslumbra en Wimbledon con el vestido con flores que todas queremos este verano

En Wimbledon, donde el tenis y la moda siempre juegan el mismo partido, Pippa Middleton volvió a convertirse en referente de estilo.

Julio 07, 2026 • 
Karen Luna
Celebrities Attend The Championships Wimbledon 2026 - Day 8

Pippa Middleton deslumbra en Wimbledon con el vestido con flores que todas queremos este verano.

Getty Images

Si existe un lugar donde la moda y la elegancia se encuentran cada verano, ese es Wimbledon. El torneo británico no solo reúne a las grandes figuras del tenis, también se ha convertido en una pasarela de inspiración para quienes aman el estilo clásico. En esta edición, Pippa Middleton volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los referentes del llamado quiet luxury, gracias a un vestido floral que resume a la perfección la esencia de la temporada.

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La hermana de Kate Middleton apostó por un diseño fresco, femenino y sofisticado, una elección que confirma que los estampados florales siguen siendo una apuesta infalible para los meses de calor.

El vestido floral de Pippa Middleton es la inspiración perfecta para el verano 2026

Para asistir a Wimbledon, Pippa Middleton eligió un vestido midi blanco con un delicado estampado de pequeñas flores rojas, un diseño que logró destacar sin necesidad de recurrir a colores llamativos o siluetas extravagantes.

La prenda sobresale por su escote en V pronunciado, que aporta un toque elegante y femenino, así como por sus mangas cortas abullonadas, un detalle romántico que continúa dominando las colecciones de primavera-verano.

Otro de los grandes aciertos del vestido fue su cintura perfectamente entallada, que estiliza la figura antes de dar paso a una falda de caída fluida con ligero movimiento. Este tipo de corte favorece prácticamente a cualquier silueta y resulta ideal para eventos al aire libre, ya que combina comodidad con sofisticación.

Además, el estampado de flores pequeñas sobre fondo blanco aporta un aire atemporal. Es el tipo de diseño que puede llevarse tanto en una comida de verano como en una boda de día o una celebración especial, convirtiéndose en una pieza versátil que difícilmente pasa de moda.

Celebrities Attend The Championships Wimbledon 2026 - Day 8

En Wimbledon, donde el tenis y la moda siempre juegan el mismo partido, Pippa Middleton volvió a convertirse en referente de estilo.

Getty Images

Los accesorios elevaron aún más el look de Pippa Middleton en Wimbledon

El vestido fue el protagonista absoluto, pero los accesorios terminaron de construir uno de los estilismos más elegantes vistos en el torneo.

Pippa Middleton combinó el diseño con salones blancos de tacón, una elección clásica que alarga visualmente las piernas y mantiene el protagonismo del vestido. También lució unas gafas de sol de gran tamaño en color oscuro, perfectas para protegerse del sol sin perder sofisticación.

Uno de los detalles más llamativos fue el sombrero de paja de ala ancha con una cinta en tono burdeos, que llevaba en la mano mientras recorría las instalaciones del All England Club. Este accesorio aportó un aire muy veraniego y recordó por qué los sombreros siguen siendo uno de los grandes aliados para los eventos al aire libre.

Pippa Middleton confirma cuál será el vestido estrella del verano

A diferencia de las tendencias efímeras, el look de Pippa Middleton demuestra que las prendas de inspiración romántica siguen ocupando un lugar privilegiado en el armario de quienes buscan elegancia sin esfuerzo.

Su aparición en Wimbledon volvió a poner el foco en los vestidos midi con estampados florales, especialmente aquellos con cortes favorecedores, tejidos ligeros y detalles clásicos como las mangas abullonadas o los escotes en V.

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Con este estilismo, Pippa dejó claro que no hacen falta diseños excesivos para convertirse en una de las invitadas mejor vestidas. Su vestido reúne todo lo que se busca para el verano 2026: frescura, feminidad y una elegancia atemporal que nunca pierde vigencia.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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