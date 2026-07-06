Mette Marit muestra su apoyo a la selección de Noruega y muestra una pronta recuperación: FOTO

La Casa Real de Noruega publicó una nueva fotografía de la princesa heredera Mette-Marit, quien reapareció junto a su esposo, el príncipe heredero Haakon, para apoyar a la selección masculina de fútbol de Noruega durante su histórica victoria frente a Brasil en el Mundial 2026. La imagen, compartida apenas unas semanas después del trasplante de pulmón al que fue sometida la princesa, ha sido interpretada como una alentadora señal de su recuperación.

En este post la princesa aparece sentada junto al príncipe, ambos con bufandas de la selección nacional mientras siguen el partido desde el Palacio Real.

La publicación fue acompañada por un mensaje en el que la familia real celebró la histórica noche para el fútbol noruego, revelando que todos sus integrantes siguieron el encuentro con entusiasmo desde distintos lugares. Mientras los reyes observaban el partido desde su residencia de verano, la princesa Ingrid Alexandra de Noruega y el príncipe Sverre Magnus de Noruega asistieron al estadio para apoyar al equipo.

La foto que muestra la recuperación de Mette Marit

Aunque la Casa Real no confirmó oficialmente si la princesa ya recibió el alta médica definitiva, la imagen ha sido interpretada como una señal muy positiva sobre su estado de salud.

En la fotografía, Mette Marit luce relajada, sonriente y sin el apoyo visible de oxígeno que utilizó durante los meses previos al trasplante, cuando su fibrosis pulmonar había empeorado considerablemente. Esta es la primera vez que aparece públicamente desde la exitosa intervención quirúrgica realizada en junio. Las imágenes rápidamente se llenaron de mensajes de cariño y buenos deseos por parte de seguidores de la familia real noruega, quienes celebraron verla nuevamente tras varias semanas de incertidumbre.

¿Qué enfermedad padece Mette Marit?

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, una enfermedad progresiva que provoca cicatrices en los pulmones y dificulta la respiración.

Durante los últimos meses, la condición avanzó de forma importante, por lo que los médicos determinaron incluirla en una lista urgente para recibir un trasplante de pulmón. La cirugía finalmente se realizó a mediados de junio y fue calificada como exitosa por el equipo médico encargado de la intervención. Tras la operación, la Casa Real explicó que la princesa iniciaría un largo proceso de rehabilitación antes de retomar paulatinamente sus compromisos oficiales.

