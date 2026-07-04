¿A qué huelen Kate Middleton y Meghan Markle? Estos son los perfumes que usan las royals

Los bolsos, los zapatos y hasta los vestidos de Kate Middleton y Meghan Markle suelen agotarse en cuestión de horas, pero hay un detalle de belleza que despierta tanta curiosidad como sus atuendos y con ello nos referimos a el perfume que usan.

Aunque ninguna de las dos royals suele revelar su fragancia del día, con el paso de los años diversos expertos en belleza, y ellas han dando entrevistas y han permitido conocer cuáles son algunos de los aromas que prefieren. Mientras que Kate apuesta por perfumes clásicos y delicados que reflejan la elegancia de la monarquía británica, Meghan prefiere aromas frescos y relajados que recuerdan a su estilo californiano.

¿Qué perfume usa Kate Middleton?

Desde su boda con el príncipe William en 2011, uno de los perfumes más asociados con Kate Middleton es White Gardenia Petals, de la firma británica Illuminum.

La fragancia se caracteriza por una mezcla de gardenia, jazmín, lirio del valle, hojas verdes y ámbar, una combinación floral con un fondo limpio que, según medios británicos, fue el aroma elegido para acompañarla el día de su boda en la Abadía de Westminster.

Sin embargo, no es el único perfume que forma parte de su colección. También se le relaciona con Orange Blossom, de Jo Malone London, una fragancia luminosa donde predominan la flor de azahar, la clementina y el nenúfar, este aroma es perfecto para quienes buscan reflejar hasta en el aroma la elegancia y sutileza.

Fortuna de Kate Middleton Getty Images

¿Por qué el perfume de Kate Middleton nunca pasa de moda?

Las fragancias florales y cítricas que suele elegir Kate Middleton reflejan una personalidad serena, sofisticada, discreta y siempre cercana.

Son perfumes que transmiten frescura, limpieza y feminidad, sin ser excesivamente dulces ni llamativos. Del mismo modo que ocurre con su forma de vestir, la princesa de Gales parece inclinarse por clásicos atemporales que nunca pasan de moda.

Su elección también proyecta una imagen dulce, refinada y equilibrada, características que han definido su papel dentro de la familia real británica durante más de una década.

¿Qué perfume usa Meghan Markle?

A diferencia de Kate, Meghan Markle ha hablado en varias ocasiones sobre su gusto por los perfumes e incluso ha confesado que salir de casa sin una fragancia le hace sentir que olvidó parte de su rutina.

Entre sus favoritos destaca Wild Bluebell, de Jo Malone London, un perfume floral con notas de campanilla silvestre, caqui y almizcle blanco que ofrece un aroma ligero y muy natural.

Otro de los perfumes que ha reconocido utilizar es Wood Sage & Sea Salt, también de Jo Malone London. Inspirado en la costa británica,este aroma consta de una mezcla de sal marina, salvia y semillas de ambreta para crear una fragancia fresca, limpia y ligeramente mineral.

Meghan Markle, duquesa de Sussex Instagram @sussexroyal

¿Qué revela el perfume de Meghan Markle sobre su personalidad?

Los aromas favoritos de Meghan Markle hablan de una mujer que busca comodidad sin renunciar a la sofisticación.

Las notas marinas, verdes y almizcladas suelen asociarse con personas espontáneas, creativas y modernas, que prefieren fragancias fáciles de llevar durante todo el día antes que perfumes intensos de esos que pican la nariz o excesivamente dulces.

Su gusto por este tipo de composiciones también refleja la influencia de California, donde vivió gran parte de su vida antes de unirse a la familia real.

¿Qué revela tu perfume sobre tu estilo? Kate y Meghan tienen la respuesta

Aunque ambas han elegido perfumes de la casa Jo Malone London, sus preferencias muestran dos formas muy distintas de entender la elegancia.

Kate Middleton apuesta por aromas florales clásicos que evocan tradición, delicadeza y sofisticación. Meghan Markle, en cambio, prefiere fragancias más frescas, relajadas y contemporáneas que transmiten naturalidad.

En ambos casos, el perfume se convierte en una extensión de su personalidad y de la imagen que proyectan ante el mundo.

¿Cuál perfume elegir si buscas un estilo royal?

Si prefieres un aroma elegante para ocasiones especiales o para la oficina, las fragancias asociadas con Kate Middleton son una apuesta segura gracias a sus notas florales y refinadas.

Si, por el contrario, buscas un perfume versátil para el día a día, con una sensación fresca y ligera, los favoritos de Meghan Markle pueden convertirse en la mejor inspiración.