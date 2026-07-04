¿Quién diseñó el vestido de novia de Taylor Swift? Todo lo que sabemos de su wedding dress

El vestido de novia de Taylor Swift era, sin duda, uno de los secretos mejor guardados de su boda con Travis Kelce. Tras hacerse oficial el matrimonio, comenzaron a conocerse los primeros detalles del look que eligió la cantante para uno de los días más importantes de su vida.

Entre la información confirmada destaca el nombre de la firma responsable del diseño, así como las casas de lujo que completaron su estilismo. Aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre la confección del vestido, ya se sabe quién estuvo detrás de esta esperada creación.

Jonathan Anderson diseñó el vestido de novia de Taylor Swift

De acuerdo con la información compartida tras la boda, Taylor Swift lució un vestido diseñado por Jonathan Anderson, director creativo de Dior Haute Couture.

Hasta el momento, no se han dado a conocer imágenes oficiales ni detalles técnicos sobre la silueta, los materiales o el proceso de elaboración del vestido. Sin embargo, la confirmación del diseñador ha convertido al wedding dress de la cantante en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la moda y del universo Swift.

La elección de Dior Haute Couture también coloca a la casa francesa como protagonista de uno de los looks nupciales más esperados del año.

La boda de Taylor Swift dejó muchos momentos memorables, pero uno de los más esperados era descubrir el diseñador de su wedding dress. Getty Images

El look de novia se completó con Christian Louboutin y Cartier

El vestido no fue el único elemento de lujo que formó parte del estilismo de la cantante. La información difundida también confirma que Taylor Swift llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin, una firma reconocida internacionalmente por sus diseños de alta gama.

Para complementar el conjunto, la artista eligió joyas de Cartier, otra de las casas más prestigiosas del mundo de la alta joyería. Hasta ahora, no se han revelado más detalles sobre las piezas específicas que utilizó ni sobre el diseño de los accesorios.

Un vestido que sigue despertando expectativa

Aunque el diseñador y las firmas que acompañaron el look ya fueron confirmados, todavía quedan muchas preguntas por responder. Los seguidores de Taylor Swift continúan a la espera de conocer imágenes oficiales y más información sobre el vestido que llevó durante su boda con Travis Kelce.

Por ahora, lo confirmado es que la cantante apostó por un diseño de Jonathan Anderson para Dior Haute Couture, acompañado por zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier. A medida que se revelen nuevos detalles de la celebración, el vestido de novia promete seguir siendo uno de los temas que más interés despierten entre los fans y los amantes de la moda.