Wladimir Klitschko rompe el silencio tras la muerte de Hayden Panettiere: “La dejó este mundo demasiado pronto”

Wladimir Klitschko rompió el silencio tras la inesperada muerte de Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años el pasado 16 de agosto. El exboxeador y expareja de la actriz compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que recordó a la protagonista de Heroes y Nashville, pero también habló del vínculo que los unirá para siempre: su hija Kaya.

La publicación de Klitschko llegó dos días después de la muerte de Panettiere y estuvo acompañada por una fotografía familiar en la que aparecen los tres. En la imagen, el rostro de su hija permanece oculto, en línea con la petición de privacidad que el exboxeador hizo al final de su mensaje.

Wladimir Klitschko recuerda a Hayden Panettiere tras su muerte

“Nuestra familia atraviesa un momento de profunda conmoción y dolor”, escribió Klitschko al comenzar su publicación de Instagram. El exboxeador reconoció que la noticia de la muerte de Hayden lo entristeció profundamente y lamentó que hubiera partido a una edad tan temprana.

Aunque su relación terminó años atrás, Klitschko dejó claro que Panettiere continuaba teniendo un lugar importante en su vida. La actriz fue su expareja y, sobre todo, la madre de su hija Kaya, quien actualmente tiene 11 años.

“Hayden fue, aunque ya no era mi pareja, una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, expresó.

Klitschko también recordó la trayectoria profesional de Panettiere y destacó el talento que la llevó a construir una carrera desde muy joven. Al mismo tiempo, reconoció que la actriz tuvo que enfrentarse a los aspectos más difíciles de una industria especialmente exigente.

Wladimir Klitschko compartió esta fotografía familiar junto a Hayden Panettiere y su hija Kaya como parte del mensaje con el que lamentó la muerte de la actriz y recordó el lugar que siempre tendrá en sus vidas. Instagram @klitschko

La promesa que Wladimir Klitschko le hizo a su hija Kaya

Uno de los momentos más emotivos del mensaje estuvo dedicado a Kaya. Klitschko aseguró que hablará de su madre con respeto y que se encargará de que su hija conserve el recuerdo de quién fue Hayden Panettiere. La relación entre Panettiere y Klitschko comenzó en 2009. Tres años después se comprometieron y en diciembre de 2014 nació su hija Kaya. La pareja terminó su relación en 2018 y, posteriormente, Klitschko asumió la custodia principal de la niña. Panettiere habló públicamente en distintas ocasiones sobre lo doloroso que fue separarse de su hija y sobre las dificultades personales que atravesó durante esos años.

En su mensaje, Klitschko también lamentó que una persona joven y talentosa como Hayden hubiera muerto tan pronto. Para él, preservar su memoria será ahora una parte fundamental de la vida de Kaya.

Hayden Panettiere posa durante un evento público. La actriz, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, falleció en agosto de 2026 a los 36 años. Getty Images

¿De qué murió Hayden Panettiere?

La causa oficial de muerte de Hayden Panettiere todavía no ha sido determinada. La actriz fue encontrada inconsciente y en paro cardiaco en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, el domingo 16 de agosto. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron reanimarla. Las autoridades han señalado que no existen indicios de violencia o actividad criminal y la investigación continúa.

En las primeras horas posteriores a su muerte surgieron reportes que mencionaban una posible sobredosis. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecerla como la causa del fallecimiento. Por ello, cualquier versión sobre una sobredosis debe tratarse como una hipótesis mientras las autoridades concluyen la investigación.

Hayden Panettiere, una carrera marcada por grandes personajes

Panettiere comenzó a trabajar como actriz desde niña y alcanzó reconocimiento internacional con su papel de Claire Bennet en Heroes. Más adelante protagonizó Nashville, serie en la que interpretó a la cantante Juliette Barnes, uno de los personajes más importantes de su carrera.

También formó parte de películas como Remember the Titans, Scream 4 y Scream VI. En 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que habló de su experiencia como estrella infantil, sus problemas con el alcohol, la depresión posparto y algunos de los momentos más difíciles de su vida personal. Su muerte provocó numerosas muestras de cariño dentro de Hollywood. Actores y compañeros de profesión recordaron su talento y la huella que dejó desde sus primeros trabajos frente a las cámaras.

Wladimir Klitschko pide privacidad para su familia

En la parte final de su mensaje, Klitschko extendió sus condolencias a los padres, amigos y seguidores de Hayden y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido la familia. El exboxeador también pidió respeto para él y para Kaya durante este momento de duelo, dejando claro que, por ahora, no desea ofrecer más declaraciones.

“Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna”, escribió Klitschko al despedirse de quien fue su pareja y, para siempre, la madre de su hija.