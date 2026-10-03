¿Cómo se mantiene en forma después de los 50? La rutina de ejercicio de la reina Letizia

La reina Letizia ha convertido su condición física en uno de los aspectos más comentados de su imagen. A sus 54 años, la monarca española mantiene una silueta definida, especialmente visible en sus brazos, y detrás de ello existe una rutina deportiva que, de acuerdo con diferentes reportes, combina fuerza, cardio y disciplinas enfocadas en la movilidad.

Aunque la Casa Real española no ha publicado una rutina oficial de ejercicios de la reina, a lo largo de los años han trascendido detalles sobre las actividades que practica. Entre ellas aparecen el entrenamiento de fuerza, Pilates, yoga y bicicleta estática.

Vestido blanco boho de la reina Letizia Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

El entrenamiento de fuerza es una de sus claves

Uno de los elementos que más se ha relacionado con la condición física de Letizia es el entrenamiento de fuerza. Esta disciplina permite trabajar distintos grupos musculares y resulta especialmente importante conforme pasan los años, ya que ayuda a conservar la masa muscular y la fuerza.

En el caso de la reina, se han mencionado ejercicios como el curl de bíceps y movimientos específicos para trabajar tríceps, hombros, espalda, abdomen y piernas. También se ha señalado el uso de mancuernas, bandas elásticas y otros elementos de resistencia.

La razón por la que el entrenamiento de fuerza resulta interesante después de los 50 es que no se trata únicamente de una cuestión estética. Mantener una musculatura fuerte también contribuye a conservar la movilidad y facilitar las actividades cotidianas.

Pilates para fortalecer y mejorar la postura

El Pilates es otra de las disciplinas que se han relacionado durante años con la rutina de la reina Letizia.

Entre los ejercicios mencionados está la postura de la sierra o “the saw”, un movimiento que trabaja brazos, abdomen y espalda mientras incorpora rotación y flexibilidad de la columna.

Además del trabajo muscular, el Pilates pone especial atención en el control corporal, la respiración y la postura, por lo que puede complementar perfectamente una rutina basada en ejercicios de fuerza.

Yoga y bicicleta estática también forman parte de su rutina

La actividad física de Letizia no parece limitarse a levantar pesas. También se ha señalado que practica yoga y utiliza la bicicleta estática como parte de su entrenamiento.

El yoga puede contribuir a trabajar flexibilidad, equilibrio y movilidad, mientras que la bicicleta estática permite incorporar ejercicio cardiovascular sin necesidad de realizar actividades de alto impacto.

La combinación de diferentes disciplinas permite trabajar el cuerpo desde distintos ángulos: fuerza, resistencia, movilidad y control corporal.

Los ejercicios que ayudan a trabajar los brazos

Los brazos son probablemente una de las zonas que más llaman la atención en la imagen física de la reina Letizia. Para trabajar esta zona se han mencionado movimientos como el curl de bíceps y la patada de tríceps.

El curl de bíceps consiste en flexionar los brazos llevando las manos hacia los hombros mientras se utilizan mancuernas, bandas o algún sistema de resistencia. Por su parte, la patada de tríceps concentra el trabajo en la parte posterior del brazo.

También se han mencionado flexiones, elevaciones laterales y ejercicios de espalda dentro de rutinas atribuidas a su entrenamiento.

La reina Letizia durante un compromiso oficial. La monarca volvió a captar la atención con un estilismo de inspiración sastre al recuperar un elegante traje con chaleco, una combinación atemporal que reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea. Getty Images

¿Cuántos días a la semana hace ejercicio?

Aquí es importante hacer una aclaración: no existe una rutina oficial publicada por la Casa Real que indique exactamente cuántos días entrena Letizia ni cuánto dura cada sesión.

Algunos reportes han descrito una práctica casi diaria y otros han hablado de entrenamientos de fuerza frecuentes, pero estos datos proceden de fuentes secundarias y no de un calendario deportivo confirmado por la monarca.

Por eso, más que intentar copiar exactamente su número de sesiones, la idea que puede rescatarse es la importancia de mantener una actividad física constante y combinar diferentes tipos de ejercicio.

Una rutina que combina fuerza, cardio y movilidad

La rutina atribuida a la reina Letizia después de los 50 puede resumirse en cuatro grandes áreas: entrenamiento de fuerza para conservar musculatura, Pilates para trabajar el core y la postura, yoga para movilidad y flexibilidad y bicicleta estática para el componente cardiovascular.

No existe un único ejercicio responsable de su condición física. Su imagen atlética es el resultado de años de actividad física y constancia, además de otros factores individuales que no pueden atribuirse únicamente al ejercicio.

Y aunque su rutina puede servir como inspiración, cualquier programa de entrenamiento después de los 50 debe adaptarse a la condición física, necesidades y objetivos de cada persona.