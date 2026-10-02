Kate Middleton y William hacen un cambio silencioso en sus redes sociales: esto es lo que modificaron

Kate Middleton y el príncipe William hicieron un cambio discreto en sus redes sociales que pocos habían notado. Sus cuentas oficiales ahora utilizan una identidad vinculada directamente con sus títulos como príncipe y princesa de Gales, dejando atrás la denominación asociada durante años con Kensington Royal.

Aunque no hubo un anuncio público para explicar la modificación, el cambio coincide con la evolución de los títulos de la pareja y con la forma en que actualmente comunican sus actividades oficiales.

¿Qué cambiaron Kate Middleton y William en sus redes sociales?

El principal cambio está relacionado con el nombre con el que aparecen sus cuentas oficiales. La identidad digital que durante años estuvo vinculada a Kensington Royal fue sustituida por una denominación que hace referencia directamente al príncipe y la princesa de Gales.

La modificación también refleja el cambio de títulos que ocurrió en septiembre de 2022, después de la muerte de la reina Isabel II. En ese momento, Carlos III otorgó a William el título de príncipe de Gales y a Kate el de princesa de Gales.

Desde entonces, la pareja ha utilizado esta identidad para comunicar sus compromisos, viajes oficiales, proyectos y actividades relacionadas con las causas que apoyan.

La reina Isabel II temía morir en el castillo de Valor por una curiosa razón GETTY IMAGES

¿Por qué utilizaban el nombre Kensington Royal?

Kensington Royal fue durante años la identidad digital de William y Kate, especialmente durante su etapa como duques de Cambridge.

La cuenta se convirtió en uno de los principales canales para compartir fotografías, videos y comunicados sobre sus actividades oficiales, además de algunos momentos relacionados con su vida familiar.

Sin embargo, después de que William y Kate recibieran sus nuevos títulos, sus plataformas comenzaron a reflejar esta nueva etapa dentro de la Familia Real británica.

El cambio más reciente sigue esa misma línea y elimina poco a poco una identidad que estuvo relacionada con una etapa anterior de sus funciones públicas.

Las redes sociales de William y Kate también han cambiado

La forma en que el príncipe y la princesa de Gales utilizan sus redes sociales también se ha transformado con los años. Además de publicar información sobre sus compromisos oficiales, sus cuentas incluyen videos, fotografías detrás de cámaras, mensajes relacionados con sus organizaciones y, ocasionalmente, imágenes de su vida familiar.

Esta estrategia les permite mantener una comunicación más directa con el público y mostrar algunos aspectos de sus actividades que anteriormente se difundían principalmente mediante comunicados oficiales.

Kate Middleton, princesa de Gales, y el príncipe William durante uno de sus compromisos oficiales. La imagen corresponde a una publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram de la pareja, que actualmente utiliza la identidad digital de Prince and Princess of Wales. Instagram @princeandprincessofwales.

¿El cambio anuncia algo nuevo para Kate y William?

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial que relacione esta modificación con un cambio adicional en las funciones de William o Kate.

El movimiento puede entenderse principalmente como una actualización de su identidad digital para hacerla coincidir con los títulos que utilizan actualmente.

William continúa siendo el príncipe de Gales y heredero al trono, mientras que Kate mantiene el título de princesa de Gales. Por ello, sus redes sociales también reflejan la posición que ambos ocupan actualmente dentro de la Familia Real británica.

Para sus seguidores, el cambio representa uno de esos pequeños detalles que muestran cómo la imagen pública de William y Kate continúa adaptándose a una nueva etapa de sus responsabilidades reales.