La princesa de Gales sorprende con una coleta alta y el abrigo largo gris perfecto para el otoño

La princesa de Gales ha vuelto a demostrar por qué es el referente definitivo del vestidor británico en el cambio de estación. Durante un acto oficial en West Sussex para apoyar a una organización comunitaria de transporte local, Kate Middleton captó todas las miradas con una elección de estilismo que rompe sutilmente con su estética habitual: un impecable recogido en coleta alta pulida y un abrigo maxi de lana en tono gris carbón.

Si bien las melenas sueltas con ondas marcadas son el sello de identidad indiscutible de la esposa del príncipe William, sus apariciones con el cabello recogido suelen marcar tendencia de inmediato. En esta ocasión, la coleta aporta un aire fresco, juvenil y sumamente práctico para un día de compromisos al aire libre.

El abrigo maxi en tono carbón: El básico del fondo de armario otoñal

El verdadero protagonista del look de entretiempo ha sido un abrigo cruzado de lana con corte maxi firmado por la casa británica Jigsaw. Con una silueta fluida, solapas estructuradas y un tono gris plomo altamente versátil, la prenda se consolida como la alternativa ideal a los clásicos abrigos en tono camel o negro.

El poder del tono neutro: El gris carbón funciona como un lienzo neutro que permite sumar destellos de color en los accesorios sin saturar el conjunto.

El volumen sofisticado: La longitud por debajo de la rodilla (maxi length) estiliza la figura y aporta protección contra el viento sin restarle elegancia al movimiento al caminar.

Gris con toques borgoña ue un gran acierto en el look de la princesa de Gales. Getty Images

Un look de oficina elevado con toques borgoña

Bajo el abrigo, la princesa creó un atuendo de estilo profesional y atemporal, compuesto por una blusa fluida con lazada al cuello (pussy-bow blouse) en tono gris claro y unos pantalones de vestir de talle alto y corte recto.

Para romper la serenidad monocromática del conjunto y alinearse con los tonos cromáticos más cotizados de la temporada, Kate completó su estilismo con puntos de color en tono borgoña:

1. Salones de tacón alto: Unos stiletto clásicos de gamuza en tono vino tinto que añaden contraste y alargan visualmente las piernas.

2. Bolso de mano a juego: Un diseño compacto de piel en la misma gama de color, firmado por Smythson, que unifica los detalles del vestuario.

El peinado que triunfa a los 40: La coleta pulida efecto lift

A sus 44 años, la apuesta de Kate por la coleta en eventos de agenda oficial confirma la vigencia de este recogido como un aliado de belleza well-aging. Al recoger el cabello hacia atrás con volumen suave en la coronilla y pulir los laterales, se crea un ligero efecto estiramiento natural que despeja el rostro, resalta los pómulos y pone el foco en una mirada despejada y luminosa