¿Cómo llevar un vestido floral después de los 50? Reina Letizia tiene la inspiración perfecta

Reina Letizia volvió a demostrar que un vestido floral puede ser una opción elegante y sofisticada después de los 50.

Para recibir al presidente francés Emmanuel Macron y a su esposa, Brigitte Macron, durante su visita de Estado a España, la monarca recuperó uno de los diseños más especiales de su armario: un vestido de Pertegaz en tono gris perla con aplicaciones florales.

La elección tuvo además un significado especial para Letizia. Se trata del primer diseño de Pertegaz que llevó después de su vestido de novia, estrenado en 2019 durante las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias. Desde entonces, la reina ha recuperado la pieza en diferentes ocasiones importantes.

El vestido floral de Pertegaz que llevó Reina Letizia

El diseño está confeccionado en crepé gris perla y tiene una silueta lápiz que llega por debajo de la rodilla. Su estructura incorpora cuello alto, cuerpo entallado, mangas largas y abullonadas y una gran lazada que cae sobre el pecho.

El elemento que transforma por completo el vestido son las aplicaciones y bordados florales en relieve. Las flores en tonos rojos y coral se mezclan con hojas en color teja y pequeños motivos blancos y negros que recorren el hombro, el pecho y la falda en diagonal.

El resultado demuestra que un estampado floral no tiene que ser necesariamente romántico o demasiado juvenil. La clave está en elegir una silueta estructurada y colores sofisticados.

Reina Letizia apuesta por un vestido gris perla de Pertegaz con aplicaciones florales para recibir a Emmanuel y Brigitte Macron durante su visita de Estado a España. El diseño demuestra que los estampados florales también pueden ser una opción sofisticada y elegante después de los 50. Getty Images

¿Cómo llevar un vestido floral después de los 50?

La elección de Letizia ofrece una fórmula sencilla para incorporar flores a un look elegante: un estampado protagonista sobre una base neutra y una silueta definida.

El gris perla funciona como fondo y permite que los detalles florales tengan protagonismo sin saturar el conjunto. Además, el largo midi y la estructura de la falda lápiz aportan una estética más sofisticada.

Si quieres recrear esta fórmula, puedes buscar vestidos con flores en tonos neutros como gris, beige, negro, azul marino o blanco y elegir diseños donde el estampado esté concentrado en determinadas zonas.

Reina Letizia durante el recibimiento oficial a Emmanuel y Brigitte Macron en Madrid, donde recuperó un vestido gris perla de Pertegaz con aplicaciones florales y una silueta elegante. Getty Images

Los accesorios también hacen la diferencia

Letizia dejó que el vestido fuera el centro de atención y eligió accesorios mucho más discretos. Completó el estilismo con unos zapatos slingback negros de Massimo Dutti, pequeños pendientes de diamantes y sus habituales anillos de Karen Hallam y Coreterno.

Esta es otra de las claves para llevar estampados florales después de los 50: cuando el vestido ya tiene suficiente presencia, los accesorios pueden mantenerse sencillos para conseguir un resultado equilibrado.

Anillos de Karen Hallam y Coreterno Getty Images

La reina Letizia demuestra que repetir ropa también es elegante

La recuperación del vestido de Pertegaz también refleja una de las constantes del estilo de Letizia: volver a utilizar prendas importantes de su armario.

La monarca ya había llevado este diseño en abril de 2022, durante un almuerzo con representantes del mundo de las letras, y nuevamente en noviembre de 2025, para recibir al sultán de Omán durante su visita de Estado a España.

En esta ocasión, el vestido volvió a aparecer durante un momento especialmente importante: el recibimiento oficial de Emmanuel y Brigitte Macron en Madrid, como parte de la visita de Estado que se desarrolla del 29 al 30 de septiembre.

La fórmula de estilo de Reina Letizia

El look de Letizia demuestra que llevar flores después de los 50 no significa apostar por diseños excesivamente románticos. Un vestido floral puede verse sofisticado cuando se combinan una silueta estructurada, una paleta de colores elegante y accesorios discretos.

El resultado es una fórmula fácil de adaptar: elegir un vestido midi con estampado floral, preferentemente sobre una base neutra, y combinarlo con zapatos clásicos y joyería minimalista. Así, las flores se convierten en el detalle protagonista sin restarle sofisticación al conjunto.

