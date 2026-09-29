El interés que une a Princess Lilibet con su tía Kate Middleton tras su regreso a Reino Unido

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido junto a sus hijos, Prince Archie y Princess Lilibet, ha vuelto a poner el foco en la relación de los pequeños con su familia real.

Después de varios años viviendo en California, los niños comenzaron una nueva etapa escolar en Reino Unido y, según Harry, ambos están felices con su nueva vida.

Aunque todavía se conocen pocos detalles sobre la vida privada de Lilibet, existe un interés que podría acercarla especialmente a su tía Kate Middleton.

Salió a la luz esta nueva fotografía de Meghan Markle al lado de sus dos hijos, Archie y Lilibet @meghan

Lilibet ya muestra interés por la fotografía

Una de las pocas pistas sobre las aficiones de Lilibet surgió cuando Meghan compartió un video familiar en el que su hija aparece detrás de la cámara.

La pequeña fue quien grabó a sus padres, Harry y Meghan, mientras bailaban, un detalle que llamó la atención porque Kate Middleton también ha hablado públicamente de su pasión por la fotografía.

La princesa de Gales es conocida por realizar fotografías de sus hijos y compartir algunas de ellas con motivo de sus cumpleaños y fechas especiales. De hecho, durante años ha sido ella misma quien ha realizado varios de los retratos oficiales de Prince George, Princess Charlotte y Prince Louis.

Por eso, el interés de Lilibet por estar detrás de la cámara ha sido interpretado como una curiosa coincidencia entre tía y sobrina. No significa que la pequeña esté siguiendo los pasos de Kate, pero sí es uno de los pocos intereses que públicamente parecen tener en común.

Kate Middleton Getty Images

Kate Middleton también convirtió la fotografía en una de sus pasiones

Mucho antes de convertirse en princesa de Gales, Kate desarrolló un especial interés por la fotografía y, con el paso de los años, esta afición se convirtió en una parte importante de la manera en que comparte momentos familiares.

Sus fotografías de George, Charlotte y Louis se han convertido en una tradición dentro de la Familia Real británica. En lugar de recurrir siempre a fotógrafos profesionales para los retratos de sus hijos, Kate suele tomar personalmente algunas de las imágenes que después publica la familia.

Esta afición también coincide con la forma en que Harry y Meghan han mostrado algunos momentos de sus hijos: Lilibet aparece ocasionalmente detrás de la cámara, capturando escenas familiares lejos de los compromisos oficiales.

Instagram @archwellorg

El regreso de Lilibet a Reino Unido abre una nueva etapa

Lilibet y Archie regresaron a Reino Unido con sus padres a finales de agosto de 2026 y comenzaron el curso escolar allí. Después de un breve cambio de escuela motivado por cuestiones logísticas y de seguridad, Harry aseguró que sus hijos están contentos con su nueva rutina.

La mudanza también significa que los niños se encuentran geográficamente mucho más cerca de sus primos, Prince George, Princess Charlotte y Prince Louis.

Por ahora, no existe confirmación pública sobre la frecuencia con la que Lilibet convive con sus primos ni sobre si Kate y la pequeña han compartido personalmente su afición por la fotografía. Sin embargo, el detalle resulta especialmente curioso ahora que las dos generaciones de la familia vuelven a estar en el mismo país.

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis

Una coincidencia entre tía y sobrina

Lilibet tiene apenas cinco años, por lo que sus intereses todavía están cambiando y no se puede hablar de una afición consolidada. Lo que sí se ha podido ver públicamente es su curiosidad por utilizar una cámara para capturar momentos de su familia.

Para Kate, en cambio, la fotografía lleva años formando parte de su vida y de su manera de documentar la infancia de sus hijos.

Ahora que Lilibet comienza una nueva etapa en Reino Unido, esa pequeña coincidencia podría convertirse en uno de los detalles más curiosos de la relación entre la princesa de Gales y su sobrina.