¿Qué acabado de labial usar después de los 50? 6 opciones para conseguir unos labios más luminosos

Con el paso de los años, los labios pueden presentar mayor sequedad, pérdida de volumen y líneas más visibles. Por eso, además del tono, elegir correctamente el acabado del labial puede cambiar por completo cómo se ve el maquillaje.

Los acabados satinados, cremosos y luminosos suelen ser opciones especialmente favorecedoras cuando se busca evitar que el producto se acumule en las líneas o haga que los labios se vean secos. Los acabados mate también pueden utilizarse, siempre que la fórmula sea cómoda e hidratante.

1. Acabado satinado

El labial satinado combina pigmentación con un brillo suave, sin llegar al efecto intenso de un gloss. Es una de las opciones más versátiles para después de los 50 porque aporta luminosidad sin hacer que el maquillaje se vea demasiado brillante.

Además, su textura suele deslizarse con mayor facilidad sobre los labios que las fórmulas mate tradicionales, lo que puede ayudar a conseguir una aplicación más uniforme.

Los rosas, nude, terracota y rojos con acabado satinado funcionan especialmente bien para un maquillaje elegante de día o de noche.

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2. Acabado cremoso

Los labiales cremosos son otra alternativa para quienes buscan que los labios se vean suaves y con un toque de luminosidad.

Su textura permite distribuir el color de manera uniforme y evita esa sensación seca que pueden dejar algunas fórmulas de larga duración. Además, existen opciones con ingredientes acondicionadores como aceites, mantecas y vitamina E.

Para un resultado natural, puedes elegir un rosa suave o nude rosado. Si quieres mayor intensidad, un rojo o berry también puede funcionar.

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3. Acabado glossy

Si lo que buscas es conseguir un efecto de labios más jugosos, el acabado glossy puede ser una buena opción.

El brillo refleja la luz y puede crear visualmente una sensación de mayor volumen. No necesitas cubrir toda la boca con una capa gruesa de gloss: puedes aplicarlo únicamente en el centro de los labios para conseguir un resultado más discreto.

Los tonos transparentes, rosa y nude son especialmente fáciles de llevar durante el día.

4. Acabado sheer o translúcido

Los labiales sheer aportan una cantidad ligera de pigmento y dejan parte del tono natural de los labios visible.

Son una alternativa ideal si no quieres un maquillaje demasiado marcado y buscas un resultado fresco. Además, permiten construir la intensidad poco a poco: puedes aplicar una capa para un efecto muy natural o añadir más producto para conseguir mayor color.

Los tonos rosa, durazno, malva y berry funcionan muy bien con este tipo de textura.

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5. Acabado balm con color

Si tus labios tienden a sentirse secos, un bálsamo con color puede ser una alternativa práctica para combinar maquillaje y confort.

Este tipo de producto aporta un toque de pigmento sin tener la intensidad de un labial tradicional y suele ofrecer una sensación más hidratante. Los productos para labios maduros suelen priorizar ingredientes emolientes e hidratantes porque la piel puede volverse más seca con la edad.

Para un look elegante y natural, prueba un bálsamo con color rosa viejo, nude rosado o coral suave.

Aplica el bálsamo labial varias veces al día, especialmente después de comer, beber o lavarte los dientes. GETTY IMAGES

6. Acabado mate, pero hidratante

Contrario a lo que suele pensarse, después de los 50 no es necesario eliminar por completo los labiales mate.

La clave está en elegir una fórmula que no resulte excesivamente seca. Actualmente existen labiales mate con texturas cremosas y fórmulas acondicionadoras que pueden resultar más cómodas y evitar que el producto se sienta rígido sobre los labios.

Si te gusta este acabado, prepara previamente los labios con hidratación y aplica el color en una capa fina. Un rojo clásico, rosa intenso o tono vino puede verse especialmente elegante.

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¿Qué acabado elegir según el efecto que buscas?

Si quieres más luminosidad, los acabados satinados, glossy y sheer son buenas alternativas. Si prefieres un resultado natural, los bálsamos con color y las fórmulas translúcidas funcionan especialmente bien. Para conseguir mayor definición, puedes recurrir a un labial cremoso o satinado. Y si tu prioridad es larga duración, puedes optar por un mate moderno, siempre que la fórmula sea confortable y no reseque los labios.

El truco está en preparar los labios

Ningún acabado lucirá igual sobre unos labios extremadamente secos. Antes de aplicar el color, utiliza un bálsamo hidratante y deja que se absorba durante unos minutos.

Después, puedes retirar suavemente el exceso de producto y aplicar el labial. Si las líneas alrededor de la boca son una preocupación, un delineador cercano al tono natural de tus labios también puede ayudar a definir el contorno y evitar que el color se desplace.

Para conseguir un efecto más luminoso, aplica una pequeña cantidad de un tono ligeramente más claro o de un producto brillante en el centro de los labios. Esta técnica refleja la luz y puede crear una sensación de mayor dimensión.

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¿El labial mate está prohibido después de los 50?

La edad no determina que tengas que dejar de utilizar un acabado determinado.

Lo importante es observar cómo se comporta la fórmula en tus labios. Si un labial mate marca demasiado la textura, provoca sensación de tirantez o se acumula en las líneas, puedes cambiar a una versión cremosa, satinada o de acabado más ligero.

La elección también depende del resultado que quieras conseguir: un maquillaje luminoso no tiene que significar necesariamente llevar gloss, mientras que un labial mate puede verse elegante si los labios están bien hidratados.

Después de los 50, el secreto está menos en seguir reglas y más en elegir texturas que acompañen la textura natural de los labios. Los acabados satinados, cremosos, sheer, glossy, balm y los mates de nueva generación ofrecen diferentes maneras de conseguir una boca definida, luminosa y sofisticada.