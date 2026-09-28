¿Uñas frágiles después del gelish? Los esmaltes que puedes usar mientras se recuperan

El gelish es una de las manicuras favoritas por su duración y acabado, pero el uso repetido puede contribuir a que las uñas se vuelvan frágiles, se descamen o se quiebren. La Academia Americana de Dermatología recomienda hacer pausas entre manicuras de gel y considerar el esmalte tradicional si existen problemas recurrentes en las uñas.

Si después de retirar el gelish notas que tus uñas están más delgadas o sensibles, no significa que tengas que renunciar por completo a una manicura bonita. Durante este periodo puedes optar por fórmulas tradicionales, colores suaves y acabados que no requieran lámpara UV o LED para endurecerse.

¿Por qué las uñas pueden debilitarse después del gelish?

La fragilidad puede estar relacionada tanto con la propia manicura como con el proceso de preparación y retiro. Limar demasiado la superficie de la uña o intentar desprender el gel puede retirar capas de la uña natural y dejarla más débil.

De hecho, los dermatólogos recomiendan no arrancar ni raspar el esmalte de gel, ya que hacerlo puede provocar daño adicional. Para retirarlo, el esmalte debe ablandarse adecuadamente con acetona en lugar de despegarse a la fuerza.

Por eso, si después de varias aplicaciones tus uñas están quebradizas, una pausa puede ser una buena oportunidad para dejarlas crecer y recuperar su aspecto natural.

La mejor forma para cada tipo de uña Getty Images

1. Esmalte transparente

Si quieres mantener una apariencia pulida sin añadir demasiado color, el esmalte transparente es una de las opciones más sencillas.

Puedes aplicarlo sobre las uñas cortas y bien limadas para conseguir un acabado brillante y limpio. Además, al ser transparente permite observar con facilidad cómo va creciendo la uña y si las zonas afectadas comienzan a desaparecer.

No necesitas aplicar varias capas: una o dos pueden ser suficientes para conseguir un acabado uniforme.

2. Esmaltes nude

Los tonos nude son otra alternativa cuando quieres seguir llevando las uñas arregladas durante el periodo de recuperación.

Beige, rosa pálido, crema y tonos ligeramente translúcidos pueden aportar una apariencia elegante sin recurrir a colores demasiado intensos. También son fáciles de combinar con cualquier look y funcionan especialmente bien en uñas cortas.

Si tus uñas presentan pequeñas irregularidades, puedes elegir un nude con acabado cremoso y uniforme para conseguir una manicura discreta.

3. Esmaltes sheer o translúcidos

Los acabados sheer son ideales si quieres que la uña natural siga teniendo protagonismo. Los tonos rosa lechoso, blanco translúcido, beige rosado y crema dejan pasar parte del color natural de la uña y crean ese efecto de manicura limpia y delicada que continúa siendo popular.

Además, son una buena opción para quienes no quieren pasar directamente de una manicura de gel a llevar las uñas completamente desnudas.

4. Rosa claro

El rosa pálido es otro de los tonos que puedes incorporar durante esta etapa.

Desde un rosa casi transparente hasta uno ligeramente más pigmentado, este color ayuda a conseguir una manicura femenina y discreta. Puedes utilizarlo con esmalte tradicional y aplicar capas delgadas para evitar acumular demasiado producto.

5. Manicura francesa tradicional

La manicura francesa tampoco tiene que hacerse necesariamente con gelish.

Puedes recrearla con una base nude, rosa claro o transparente y una línea blanca en las puntas. El resultado es clásico, elegante y funciona especialmente bien cuando quieres que las uñas cortas se vean arregladas.

La diferencia está en utilizar esmalte convencional y evitar procesos que impliquen volver a limar la superficie de la uña.

6. Tonos suaves

Si quieres alejarte del nude, también puedes utilizar colores suaves como lavanda, durazno, verde salvia, azul muy claro o blanco lechoso.

La elección del color depende de tu estilo; lo importante durante esta etapa es prestar más atención al tipo de producto y al proceso de aplicación y retiro que al tono específico.

¿Qué manicuras conviene evitar mientras las uñas se recuperan?

Cuando las uñas están frágiles, el problema no necesariamente es llevar color, sino someterlas nuevamente a procedimientos que puedan aumentar el daño.

La Academia Americana de Dermatología recomienda considerar una pausa de una o dos semanas o más sin esmalte cuando sea posible, especialmente después de manicuras de gel, y mantener las uñas y cutículas hidratadas.

También conviene evitar por el momento las uñas artificiales si la superficie natural está delgada, suave o dañada. Cubrir una uña que ya presenta problemas puede empeorar la situación.

¿Cómo cuidar las uñas después del gelish?

Además de cambiar temporalmente el tipo de esmalte, la hidratación puede ayudar a disminuir la sensación de fragilidad. La Academia Americana de Dermatología recomienda aplicar un producto hidratante, como vaselina, sobre las uñas y cutículas varias veces al día para reducir la sequedad y evitar que se quiebren con facilidad.

También es recomendable mantenerlas relativamente cortas para evitar que se enganchen y se rompan, no arrancar las partes que se estén descamando y proteger las manos cuando realices tareas domésticas que impliquen contacto prolongado con agua o productos de limpieza.

Si decides volver al gelish más adelante, procura dejar periodos de descanso entre manicuras y evita retirar el producto arrancándolo o raspándolo.

¿Las uñas de gel adelgazan la uña natural? Getty Images

¿Cuánto tiempo necesitan las uñas para recuperarse?

La recuperación depende de cuánto se haya afectado la uña. Las uñas de las manos crecen lentamente y pueden tardar aproximadamente seis meses en renovarse por completo. Por eso, si el daño está en una zona cercana a la cutícula, necesitarás tiempo para que esa parte crezca y pueda reemplazar la sección afectada.

Mientras tanto, una manicura tradicional en tonos nude, rosa, transparente o translúcido puede ayudarte a mantener las manos arregladas sin volver inmediatamente a las técnicas de gel.

Si notas dolor, cambios importantes de color, separación de la uña, inflamación o una fragilidad que persiste, lo recomendable es consultar con un dermatólogo para determinar si existe otra causa detrás del cambio.

El objetivo no es dejar de pintar las uñas para siempre, sino darles un descanso de las técnicas que pueden debilitarlas y permitir que la parte dañada crezca.