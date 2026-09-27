¿Quieres empezar la semana viéndote mejor? 7 trucos de belleza que no requieren mucho tiempo

Hay domingos en los que lo último que quieres es dedicar una hora entera a tu rutina de belleza. Sin embargo, unos cuantos minutos pueden ser suficientes para preparar la piel, devolverle vida al pelo y dejar pequeños detalles listos para comenzar la semana con una apariencia más cuidada.

La clave está en elegir pasos sencillos que realmente puedas mantener. No necesitas una rutina de diez productos ni pasar toda la tarde frente al espejo, estos siete trucos pueden convertirse en tu pequeño reset de domingo.

1. Haz una limpieza facial completa

Después de una semana de maquillaje, protector solar y exposición a contaminación, comenzar con una piel limpia puede hacer una gran diferencia.

Lava el rostro con un limpiador adecuado para tu tipo de piel y, si utilizaste maquillaje resistente o protector solar de larga duración, asegúrate de retirarlo correctamente. Después puedes aplicar un producto hidratante para dejar la piel cómoda y preparada para la noche.

No es necesario utilizar demasiados productos: una limpieza suave y una buena hidratación son un punto de partida suficiente.

Una limpieza doble por las noches es ideal para cuidar tu cutis Getty Images

2. Dale una dosis extra de hidratación a tu piel

El domingo es un buen momento para prestar atención a las zonas que suelen sentirse más secas durante la semana.

Después de limpiar el rostro, aplica tu hidratante habitual y presta especial atención a áreas como mejillas, contorno de labios y frente si suelen presentar sensación de tirantez.

Si ya tienes en casa una mascarilla hidratante que sabes que tu piel tolera bien, también puedes incorporarla a tu rutina. La idea no es probar productos nuevos justo antes de comenzar la semana, sino aprovechar este momento para cuidar la piel con productos conocidos.

Usar el humectante correcto, sea en gel o crema, ayuda a que tu piel se vea sana y tu maquillaje dure más tiempo. Getty Images

3. Prepara tus labios

Los labios pueden cambiar por completo la apariencia del maquillaje, especialmente cuando están resecos o presentan pequeñas zonas de descamación.

Aplica un bálsamo hidratante y déjalo actuar durante unos minutos. Para la noche, puedes utilizar una capa ligeramente más generosa como tratamiento.

Así, al día siguiente será más fácil aplicar un labial sin que el color marque tanto las zonas secas.

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4. Haz una mascarilla para el pelo

Si tu pelo se siente seco, áspero o sin brillo, el domingo puede ser el momento perfecto para darle unos minutos de cuidado extra.

Aplica una mascarilla o tratamiento acondicionador en medios y puntas, siguiendo las indicaciones del producto. Déjalo actuar el tiempo recomendado y enjuaga muy bien.

Si tienes el cuero cabelludo graso, evita saturar la raíz con productos demasiado pesados. El objetivo es devolver suavidad y facilitar el peinado durante los primeros días de la semana.

5. Prepara tus manos y uñas

No necesitas hacerte una manicura completa para que tus manos se vean más cuidadas.

Lima las uñas para igualar su forma, retira únicamente los pequeños excesos de piel alrededor de la uña y aplica crema de manos. Puedes terminar con aceite para cutículas si forma parte de tu rutina.

Unas manos hidratadas y unas uñas limpias pueden hacer que incluso un look muy sencillo se vea más pulido.

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6. Deja listo un peinado fácil

Este truco puede ahorrarte varios minutos durante la mañana.

Antes de dormir, piensa en un peinado que puedas repetir fácilmente al día siguiente: una coleta baja, un chongo pulido, una trenza sencilla o unas ondas suaves.

También puedes dejar preparados algunos accesorios, como una pinza, una diadema o una liga elegante. Tener decidido el peinado evita perder tiempo frente al espejo cuando comienza la semana.

Un semirrecogido con pequeñas trenzas y ondas suaves es una opción elegante y femenina para celebrar una noche mexicana. El peinado mantiene la melena suelta y con movimiento, mientras las trenzas aportan un detalle especial al look del 15 de septiembre. Getty Images

7. Prepara tu look de belleza para el lunes

Uno de los trucos más sencillos consiste en decidir con anticipación qué quieres usar.

Puedes dejar separados tu maquillaje básico, el labial que quieres llevar y algunos productos que sabes que funcionan juntos. Incluso elegir previamente el peinado puede ayudarte a reducir las decisiones de la mañana.

No se trata de hacer una rutina complicada, sino de eliminar pequeños obstáculos para que arreglarte sea más rápido.

Un domingo de belleza no tiene que ser complicado

El objetivo de este pequeño reset no es transformar por completo tu rutina, sino dedicar unos minutos a esos detalles que durante la semana suelen quedar en segundo plano.

Una piel limpia e hidratada, labios cuidados, pelo acondicionado, manos hidratadas y un look pensado con anticipación pueden ayudarte a comenzar el lunes con una apariencia más pulida sin necesidad de invertir demasiado tiempo.

La mejor rutina de belleza es la que puedes mantener. Por eso, en lugar de llenar el domingo de pasos innecesarios, elige dos o tres que realmente te funcionen y conviértelos en parte de tu ritual semanal.