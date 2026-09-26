¿El rey Carlos III tiene cuenta bancaria? Así funciona el dinero de la Familia Real británica

El dinero de la Familia Real británica puede parecer complicado, pero en realidad está dividido en varias fuentes de financiación. Y una de las preguntas que más curiosidad genera es si el rey Carlos III tiene una cuenta bancaria personal.

El monarca tiene patrimonio, inversiones e ingresos privados, aunque las finanzas de la Corona no funcionan como las de una familia común. De hecho, es fundamental distinguir entre el dinero personal del rey, los recursos destinados a sus funciones oficiales y los bienes que pertenecen a la Corona y no puede vender libremente.

¿El rey Carlos III tiene una cuenta bancaria?

Aunque los detalles de sus cuentas bancarias privadas no son públicos, Carlos III sí tiene ingresos y patrimonio personales. La propia Casa Real británica explica que el rey obtiene ingresos de sus inversiones privadas y de propiedades que son de su propiedad personal.

Entre estas propiedades se encuentran los terrenos de Sandringham y Balmoral, que heredó de su madre, la reina Isabel II. Estos bienes forman parte de su patrimonio privado, a diferencia de otros inmuebles vinculados a la Corona.

Por eso, no debe confundirse el patrimonio personal de Carlos III con todos los bienes que aparecen asociados a la Familia Real británica.

¿Todo lo que tiene el rey Carlos III es suyo?

Uno de los mayores errores al hablar de la riqueza de la monarquía británica es sumar automáticamente todos los palacios, terrenos y objetos vinculados a la Corona como si fueran propiedades personales del monarca.

Por ejemplo, el Crown Estate no pertenece personalmente a Carlos III. Se trata de un patrimonio administrado de manera independiente y sus beneficios pasan al Tesoro británico. A cambio, el Gobierno proporciona a la Casa Real la llamada Sovereign Grant para financiar parte de las funciones oficiales del monarca.

Lo mismo ocurre con residencias oficiales y otros bienes que Carlos III posee en su calidad de soberano: no puede venderlos como si fueran una propiedad privada convencional y deben mantenerse para sus sucesores.

Jardineros del rey Carlos III se rebelan Getty Images

¿Qué es la Sovereign Grant?

La Sovereign Grant es el mecanismo mediante el cual el Gobierno británico financia determinadas actividades oficiales del monarca y de la Casa Real.

Ese dinero se utiliza, entre otras cosas, para mantener los palacios reales ocupados, pagar al personal de la Casa Real y cubrir viajes oficiales y otros gastos relacionados con las funciones de Estado.

Y hay un detalle importante: la Sovereign Grant no es un sueldo que Carlos III recibe en su cuenta bancaria personal. El Parlamento británico señala expresamente que ningún integrante de la Familia Real recibe un ingreso privado procedente de este fondo.

Para el ejercicio 2026-2027, la Sovereign Grant asciende a 137.9 millones de libras, aunque está previsto que el importe se reduzca a 99.9 millones de libras en 2027-2028 una vez concluya la financiación adicional relacionada con las obras del Palacio de Buckingham, sujeto a la legislación correspondiente.

¿De dónde sale el dinero privado del rey?

Otra fuente es el llamado Privy Purse, que está relacionado con el Ducado de Lancaster.

El Ducado de Lancaster es un conjunto de terrenos, propiedades y otros activos que pertenecen al soberano en su calidad de monarca. Sus ingresos netos forman parte del Privy Purse y pueden utilizarse tanto para determinados gastos oficiales como privados del rey.

En el ejercicio 2024-2025, el Ducado de Lancaster aportó 28.7 millones de libras al Privy Purse.

¿Por qué noviembre es el mes más romántico de la familia real británica? Getty Images

¿Carlos III paga impuestos?

Desde 1993, el monarca británico paga voluntariamente los impuestos correspondientes a sus ingresos personales, incluidos los procedentes del Ducado de Lancaster y de sus inversiones privadas, de acuerdo con el marco establecido entre el Gobierno y la Casa Real.

Esto también distingue el dinero personal del rey de los recursos destinados exclusivamente a financiar sus actividades como jefe de Estado.

¿Y qué pasa con William y Kate?

El sistema cambia cuando hablamos del príncipe William.

Como heredero al trono, William recibe principalmente ingresos del Ducado de Cornwall, una extensa cartera de terrenos, propiedades y activos creada para proporcionar ingresos al heredero de la Corona.

William no recibe directamente dinero de la Sovereign Grant como ingreso personal. La Casa Real explica que el príncipe recibe el excedente anual del Ducado de Cornwall y utiliza una parte importante de esos recursos para cubrir sus actividades públicas y caritativas.

Entonces, ¿cuánto dinero tiene realmente Carlos III?

Aquí aparece otra de las grandes incógnitas.

No existe una cifra oficial completa sobre el patrimonio personal del rey. Las estimaciones publicadas en medios pueden incluir propiedades, inversiones y otros activos, pero las propias autoridades británicas advierten que algunas estimaciones mezclan bienes personales con aquellos que Carlos III posee en su condición de soberano.

Por eso, decir cuánto dinero tiene exactamente Carlos III resulta mucho más complicado que simplemente sumar el valor de los palacios, terrenos y colecciones asociados a la monarquía.

Así serían los últimos días del rey Carlos III (Getty Images)

La diferencia entre el dinero del rey y el dinero de la Corona

En términos sencillos, las finanzas pueden dividirse en tres grandes categorías:

Dinero para funciones oficiales: la Sovereign Grant, destinada a cubrir gastos relacionados con el trabajo de la Casa Real.

Ingresos del soberano: principalmente los recursos vinculados al Ducado de Lancaster a través del Privy Purse.

Patrimonio personal: inversiones privadas, ahorros y propiedades personales del rey, como Sandringham y Balmoral.

La distinción es importante porque no todo lo que pertenece o está bajo control de la Corona pertenece personalmente a Carlos III. La monarquía británica maneja una combinación de recursos públicos, patrimonios vinculados a la institución y bienes privados.