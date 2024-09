Revelan que Kate Middleton y el príncipe William podrían mudarse a una casa abandonada y no a Royal Lodge

Una de las noticias que más ha estremecido a los medios de comunicación durante las últimas semanas es la posible expulsión del príncipe Andrés, duque de York, de su residencia en Royal Lodge. Esto después de que el rey Carlos III decidiera eliminar el servicio privado de seguridad que había estado proporcionando a su hermano menor desde 2022.

Dando seguimiento a la noticia, el diario británico The Mirror aseguró que el príncipe William estaría de acuerdo en que su tío fuera expulsado de Windsor, no lo por dañina que resulta la imagen del duque para el reino, sino también porque tanto él cómo Kate Middleton tendrían el interés particular de ser ellos los siguientes habitantes de Royal Lodge, ya que estarían buscando abandonar pronto su residencia en Adelaide Cottage por falta de espacio. Sin embargo, recientemente salió a relucir una teoría que contradice esas intenciones.

Los príncipes de Gales forman parte de los candidatos para ser los siguientes habitantes de Royal Lodge Lisa Sheridan/Getty Images

Fue el Daily Express el que aseguró que los príncipes de Gales han abandonado definitivamente sus intenciones de mudarse a la morada actual del príncipe Andrés, ya que ahora tendrían la intención de mudarse a una lujosa casa abandonada de la Familia Real, valorada en un millón de libras.

Los príncipes de Gales y sus hijos estarían próximos a habitar una casa actualmente abandonada Kensington Royal

¿Cómo es la casa abandonada de la Familia Real donde Kate Middleton y el príncipe William pretenderían mudarse?

De acuerdo con el medio citado, el inmueble abandonado sobre el que los príncipes de Gales tienen puesta la mira se encuentra justo al lado de su actual hogar. Se dice que la pareja real heredera “está considerando planes para renovar y ampliar el anexo de ladrillo rojo al lado de Adelaide Cottage, lo que los sacaría de la ‘lista de consideración’ para Royal Lodge”, aseguran desde el Express.

“Hay una propiedad de tamaño considerable que acaba de quedar abandonada junto a Adelaide Cottage”, dijo una fuente al medio citado. “Si la Familia Real de Gales decide renovar la propiedad, les dará mucho espacio y los sacará de la lista de consideración para Royal Lodge”, agregó.

Actualmente los príncipes de Gales habitan la residencia real de Adelaide Cottage Geety Images/Royal collection trust

“Actualmente es inhabitable y necesita extensas obras de renovación si se va a utilizar”, dijo la fuente. “Se han estado discutiendo durante un tiempo sobre el uso de la propiedad como parte de los terrenos generales de la cabaña, pero solo se trata de encontrar el momento adecuado para iniciar el proyecto”, añadió, lo cual significaría que la mudanza de los príncipes de Gales no se efectuaría de manera inmediata y aún podrían cambiar su opinión sobre Royal Lodge.