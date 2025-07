Adiós a las uñas postizas: la fórmula infalible para que las tuyas crezcan rápido y fuertes

Pese a que en 2025 hemos visto surgir infinidad de tendencias de nail art, es un hecho que todavía hay quienes prefieren llevarlas al natural. La buena noticia, es que incluso en estos casos, es posible lucir manos impecables sin tener que recurrir a versiones postizas, únicamente siguiendo un par de sencillos consejos para fortalecer la estructura de las uñas y estimular el crecimiento.

Cómo hacer que las uñas crezcan rápido y sin que se quiebren

Las uñas son parte esencial para una conseguir una imagen radiante. Esto ya que más allá de los diseños y esmaltes que las adornen, resulta imprescindible mantenerlas saludables y perfectamente cuidadas. Una técnica imperdible para conseguirlo, consiste en concentrarse en su cuidado, priorizando que tengan una estructura fortalecida, que como consecuencia, hará que crezcan de manera uniforme y que sea casi inmune a los quiebres.

Las uñas requieren el mismo cuidado que cualquier otra parte del cuerpo para que siempre se vean arregladas y saludables Freepik

1. Mantenlas nutridas desde el interior

De nada servirá que recurras a productos comerciales si tus uñas no están correctamente nutridas de forma interna. Según información de Heathline, llevar una buena alimentación es clave para que las uñas crezcan fuertes y sanas.

Dependiendo de las necesidades de tu cuerpo, basadas principalmente en tu edad y estilo de vida, incluye alimentos ricos en vitamina A, E y D. Para guiarte mejor, consulta a tu médico de confianza.

2. Recurre a técnicas de manicure que prioricen su bienestar

Que no quieras usar uñas postizas, no significa que no debas tener una rutina para fortalecerlas. Lo ideal es que al menos una vez al mes, lleves a cabo un procedimiento de manicure enfocado en cuidar su crecimiento y estructura; una de nuestras principales recomendaciones es la rusa, que además te ayudará a cuidar las cutículas para una apariencia impecable.

Existen técnicas de manicure que priorizan el bienestar de las uñas y son ideales para que crezcan fuertes Freepik

3. Toma un descanso de los esmaltes y químicos

Por último, para ayudar a que tus uñas estén saludables y se vean bien, un paso que resulta de gran utilidad consiste en dejarlas reposar de geles, acrílicos y hasta esmaltes. Esto ya que por más cuidado que pongas en su aplicación, siguen conteniendo agentes que con el uso prolongado pueden llegar a debilitarlas.

Darle a tus uñas un deetox de barnices, acrílicos y geles, es una excelente opción para que se regeneren y crezcan con mayor facilidad Freepik

Así que si quieres que tus uñas crezcan y no se quiebren al contacto, dales la oportunidad de regenerarse por completo sin someterlas a ningún proceso. Como excepción, puedes añadir una capa de barniz endurecedor, productos que suelen estar fabricados con ingredientes esenciales para cuidarlas.